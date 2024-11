La ciclabile in Viale delle Cascine: nessuna trasparenza e ciclabilità in fondo alla lista di priorità

Abbiamo partecipato ieri ad una commissione surreale sulla pista ciclabile che porta a San Rossore, sulla quale la FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) aveva evidenziato delle criticità. Non vogliamo entrare nel dettaglio degli aspetti tecnici emersi durante il sopralluogo della pista – che abbiamo svolto con la commissione e con la partecipazione di FIAB – ma soffermarci sul modo in cui questa amministrazione affronta i passaggi decisionali e sulle sue visioni, che portano in una direzione profondamente sbagliata.

Innanzitutto, il progetto originale prevedeva un’unica ampia pista a doppia corsia in grado anche di accogliere i pedoni in passeggiata; ora ci troviamo di fronte ad una corsia sul lato nord della strada e ad un’altra sul lato sud, con alcuni passaggi stretti che ne rendono oggettivamente più difficile la fruizione in condizioni ottimali (figuriamoci in condizioni non ottimali, come dove manca il cordolo di protezione e si fermano auto, camion, ecc.).

Nella documentazione del Comune c’è scritto a chiare lettere che la configurazione iniziale non è stata mantenuta a causa delle criticità evidenziate dai tecnici dell’Alfea e dai rappresentanti degli agricoltori.

Ed ecco la questione di metodo: perché prima di decidere come cambiare il progetto non è stata affrontata una discussione chiara e approfondita anche con la Consulta della bicicletta, organismo di consultazione ufficiale? Come ripetiamo sempre, occorrono trasparenza e discussione pubblica per affrontare in modo condiviso i problemi e risolverli: infatti deroghe alle normative sono possibili in casi particolari come era questo. Ma questa amministrazione è completamente sorda quando si parla di reale partecipazione.

Ma un’altra questione di fondo è emersa ieri in tutta la sua chiarezza: si continuano a considerare l’auto privata e gli scooter come i mezzi privilegiati di trasporto, mentre chi sceglie di andare a piedi o in bicicletta deve passare in spazi residuali. Infatti si è deciso di dividere la pista lasciando invece ferma in tutti i punti la doppia corsia per i mezzi motorizzati, senza limitatori di velocità, restringimenti di carreggiata o altre soluzioni che favorissero l’integrità del progetto di partenza.

Il Viale delle Cascine è pericoloso per ciclisti e pedoni non tanto a causa dei mezzi agricoli pesanti quanto perché c’è un traffico motorizzato che in alcuni orari è abbastanza intenso e che troppo spesso è anche troppo veloce (alla faccia di limiti e tutor).

L’amministrazione dice che con la scelta fatta si mettono in sicurezza ciclisti e pedoni ma non ha pensato che se fosse stata messa al centro del progetto la mobilità dolce, regolando di conseguenza modalità di movimento e spazi alle auto, si sarebbe potuta ottenere una buona pista ciclo-pedonale che garantiva sicurezza, senza rischiare di rovinare il viale alberato e senza creare criticità per Alfea e agricoltori.

Che senso ha spendere soldi pubblici per non fare contento nessuno? Che senso ha fare una discussione su un intervento di questo tipo dopo che è già stato realizzato e non si può fare più nulla per migliorarlo?

Ripetiamo che occorre cambiare completamente ottica guardando all’uso della bicicletta e al muoversi a piedi come a due cardini su cui incentrare la mobilità in modo da garantire la sicurezza delle persone, la qualità di vita, del paesaggio e dell’ambiente, contribuendo anche così all’adattamento e alla lotta al cambiamento climatico.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista Pisa

