La Commissione Difesa da parere favorevole alla base militare a Pisa e Pontedera. Le opposizioni nemmeno prendono parola

Ieri in segreto è arrivato il primo via libera alla nuova base militare nel Parco di San Rossore e a Pontedera.

Abbiamo infatti scoperto che proprio ieri la Commissione Difesa ha dato parere favorevole, nel totale silenzio delle opposizioni parlamentari presenti in commissione e mai intervenute nella discussione, al progetto con lo stanziamento dei primi 20 milioni di euro a disposizione del Commissario straordinario per l’apertura della contabilità speciale per le spese di funzionamento e realizzazione dell’opera.

Nella relazione presentata in Commissione Difesa si evidenzia che “ad oggi” la spesa stimata per la base è di 520 milioni a conferma ancora una volta che stiamo parlando di un intervento colossale di economia di guerra, che centrodestra e centrosinistra vogliono realizzare insieme nel nostro territorio.

Ancora una volta leggiamo sul verbale della commissione come “d’intesa con gli enti territoriali interessati (regione Toscana, provincia di Pisa, comune di Pisa, Ente Parco) (…) siano state individuate le aree in cui sviluppare la progettazione per la realizzazione delle nuove sedi dei reparti di specialità dell’arma dei carabinieri(…).

Noi li fermeremo: No base fino alla vittoria

