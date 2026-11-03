LA CONOSCENZA NON MARCIA, SI PRE-OCCUPA: La Pisa che studia e lavora blocca la guerra, il carovita e la svendita del territorio

I 10.000 in piazza a Pisa e il milione di persone che ha riempito le strade in tutta Italia segnano un punto di svolta profondo. Lo sciopero generale del 30 ottobre – promosso dal sindacalismo di base – non è stato un punto d’arrivo, ma la dimostrazione plastica che il Paese è pronto a bloccare il modello economico e politico che sta sacrificando diritti, salute e ambiente sull’altare del profitto e della militarizzazione.

Come Una città in comune esprimiamo la nostra più viva soddisfazione per l’eccezionale riuscita della giornata e diamo il nostro pieno e convinto sostegno alle studentesse e agli studenti che hanno occupato – proprio al termine del corteo del 30 ottobre – il Palazzo della Sapienza.

Se l’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università ci ricorda giustamente che “La conoscenza non marcia” — rifiutando di sfilare nelle parate e nelle celebrazioni militariste —, l’azione di questi giorni dimostra che la conoscenza non marcia, ma si preoccupa: torna a occupare la Sapienza e ad agire in prima persona per riprendersi spazi, diritti e futuro.

Università e Città: Un’unica battaglia contro il POC e la “Pisa depredata”

L’azione delle studentesse e degli studenti non può in alcun modo essere ridotta o letta attraverso la sterile e miope lente legalitaria o dell’ordine pubblico: è l’esplosione urgente e necessaria di una generazione che rifiuta un futuro fatto di precarietà, università asservite all’industria bellica e città consegnate al mercato speculativo. La repressione e le minacce di provvedimenti non possono fermare un’idea che rimette il bene comune e una idea di pubblico opposto alle logiche aziendalistiche e mercantili: occorre ascoltare queste richieste e e ribaltare da cima a fondo le relazioni economiche e sociali di questa città.

Condividiamo pienamente la piattaforma programmatico-politica, che rivela una straordinaria convergenza con il nostro lavoro di denuncia sullo sviluppo urbanistico, sulle politiche abitative e sulla “Pisa depredata”. La piattaforma degli studenti e la nostra visione di città non sono due percorsi paralleli, ma le facce complementari di una stessa battaglia.

C’è un filo conduttore unico che lega la rivendicazione studentesca di una mobilità sostenibile e accessibile alla nostra denuncia contro una pianificazione cittadina che smantella il trasporto pubblico locale mentre stende i tappeti rossi alla military mobility e alle grandi infrastrutture speculative. Questa complementarietà si riflette direttamente nel rifiuto della cementificazione e della proliferazione di poli periferici isolati, vuoti e privi di servizi, a cui contrapponiamo insieme la necessità di prioritarizzare la manutenzione, il recupero e la rifunzionalizzazione pubblica del patrimonio edilizio esistente nel centro storico.

Ma è soprattutto sulla difesa del patrimonio e dei presidi pubblici che si misura la massima saldatura con la nostra opposizione al Piano Operativo Comunale. Gli studenti chiedono con forza che l’Ateneo difenda i propri spazi di fronte a un POC che prospetta la sciagurata conversione in parcheggi di presidi fondamentali per la comunità come la Mensa Martiri e l’Aula Pacinotti. Che si tratti della cancellazione degli spazi studenteschi urbani o dell’invasione degli Student Hotel privati scambiati ingannevolmente per diritto allo studio, il disegno della Giunta Conti è chiarissimo: svendere gli spazi della socialità, della cultura e del servizio pubblico a vantaggio della rendita immobiliare e del profitto privato.

Per questo ci mettiamo fin da subito a disposizione per aprire un dialogo aperto e continuativo con la componente studentesca, costruendo un fronte comune verso i prossimi appuntamenti di mobilitazione: a partire dall’imminente presidio promosso dall’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università (“Il 4 novembre non è la nostra festa”, lunedì 4 novembre ore 15:30 in Piazza Garibaldi, a cui abbiamo aderiamo con convinzione) fino alla costruzione di un percorso che porti verso il prossimo sciopero generale già convocato per il 20 novembre.

4 Novembre, Deriva Securitaria e Repressione

La narrazione retorica del 4 novembre è l’esplicita dimostrazione della militarizzazione della società: una vetrina propagandistica che tace sulla violenza della Prima Guerra Mondiale — che fu una spietata guerra di aggressione e massacro imperialista — per far accettare alle nuove generazioni l’inevitabilità del riarmo, mentre si prosciugano le risorse per sanità, scuola e sociale.

A questo clima di propaganda si affianca la deriva securitaria del Governo Meloni con il proliferare dei decreti sicurezza e la militarizzazione delle nostre città e delle istituzioni locali, che trasformano ogni disagio sociale e ogni richiesta di giustizia in una questione di ordine pubblico. Esprimiamo la nostra totale solidarietà e vicinanza ai cittadini, alle cittadine e agli attivisti sanzionati e colpiti dalle sproporzionate ed ingiustificabili perquisizioni domiciliari per la manifestazione di protesta dello scorso 21 luglio, organizzata a Pisa dopo la tragica morte di Abderrahim Fakir a Bologna.

Quelle perquisizioni alle prime luci dell’alba sono state un trasparente ed ennesimo atto intimidatorio volto a reprimere il dissenso. L’ipocrisia delle istituzioni e della destra è nauseante: si indignano e gridano allo scandalo per due scritte sui muri, cancellando i graffiti in nome di un presunto “decoro urbano”, ma non dicono una parola né versano una lacrima per la morte di un uomo soffocato sotto i corpi di agenti di Stato. Le scritte sui muri si cancellano e il decoro si ripristina con una pennellata, ma nessuno potrà mai riportare in vita Fakir. È la cartina di tornasole di un sistema politico che ha totalmente ribaltato i propri valori morali, ponendo la proprietà e le vetrine di facciata al di sopra della dignità della vita umana.

Respingiamo con decisione ogni perbenismo moralista che pretende di scindere i manifestanti tra “buoni” e “cattivi” per depotenziare il conflitto sociale che sempre più si allarga nel nostro paese come avvenuto il 30 ottobre e come accadrà con la mobilitazione generale del prossimo 20 novembre. Di fronte alla violenza dell’economia di guerra, alla speculazione che devasta Pisa e alla repressione dello Stato, la protesta, l’occupazione e il blocco delle attività produttive sono legittimi strumenti di riscatto sociale.

Mercoledì 4 novembre saremo insieme in Piazza Garibaldi alle 15:30.

La mobilitazione per ribaltare questo modello economico e sociale è appena iniziata.

Diritti in Comune: Una città in comune- Rifondazione Comunista Pisa

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