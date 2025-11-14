La destra fa quadrato a difesa di Ciavarrella. La democrazia si indebolisce! Bocciata di misura (4 a 3) la mozione di sfiducia delle minoranze unite

Nella seduta della prima commissione consiliare di ieri la destra boccia a maggioranza e di misura (4 a 3) la mozione presentata da tutte le minoranze unite di revoca del Presidente Angelo Ciavarrella, ieri assente.

La sfiducia era stata presentata in seguito a quanto avvenuto in commissione urbanistica lo scorso 29 ottobre dove, in poche ore e nell’anomalia di un’unica seduta, la destra ha imposto l’illustrazione di una complessa proposta di delibera di variante urbanistica che ha previsto la rinuncia in fretta e furia del Comune di un’area verde a favore del costruttore trevigiano Carron di un centro diagnostico ed un parcheggio oltre alla già prevista residenza sanitaria assistita in via Frascani a Cisanello.

Nella medesima seduta, infatti, Ciavarrella aveva calendarizzato oltre alla presentazione, la discussione e l’immediato voto su 10 osservazione/controdeduzioni oltre quello finale. Una prassi mai vista prima se si considera che i commissari consiglieri avevano per altro ricevuto la complessa documentazione tecnica solo 48 ore prima. Ma soprattutto, durante la seduta, Ciavarrella ha avallato la richiesta del consigliere civico di destra Vouk di interrompere bruscamente la fase istruttoria di dibattito, mentre le minoranze stavano ancora interloquendo per avere chiarimenti tecnici con gli uffici, per andare all’immediato voto di approvazione.

“Anzi che riconoscere il gravissimo errore la destra fa quadrato. Il fatto, per altro stigmatizzato dal segretario Comunale e dal dirigente rimasti inascoltati nonostante avessero caldeggiato al Presidente del Consiglio Bargagna di far ripetere la Commissione, ha prodotto un pericolosissimo precedente in grado di zittire le minoranza con un atto di arroganza imposto a maggioranza – denunciano le minoranze – preferendo la difesa d’ufficio di parte, anziché garantire il pieno rispetto delle istituzioni ed il diritto di tutti i consiglieri di fare domande per poter esprimere un voto libero e consapevole. Con questa vicenda si è rotto qualcosa. Ciavarrella non rappresenta più oggi una figura di garanzia per tutti i commissari!

Stiamo facendo una battaglia a tutela del regolare funzionamento dell’ente e della sua credibilità. L’arroganza della destra calpesta i principi base della democrazia secondo una logica proprietaria di occupazione del potere. Non ci fermeremo qui! – continuano le minoranze – Andremo avanti in tutte le sedi competenti per riaffermare il rispetto delle procedure democratiche a tutela di tutti per oggi e per il futuro, anche di chi oggi si sente padrone delle istituzioni.”

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

La Città delle Persone

Partito Democratico

Sinistra Unita per Pisa

Mi piace: Mi piace Caricamento...