La destra moltiplica i parcheggi in ogni zona verde della città: fermiamoli!

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale la destra ha dato sfogo senza limite alla “parcheggite acuta” da cui è affetta con una vera e propria rincorsa tra i partiti di maggioranza nel proporre la realizzazione di nuovi parcheggi in aree verdi della città: uno spettacolo sconcertante.

Infatti Fratelli d’Italia ha presentato un ordine del giorno nel quale si rilancia la proposta di utilizzare il Vallo del Giardino Scotto in un parcheggio – uno scempio senza uguali oltre che uno sfregio ai beni culturali della nostra città. L’idea, peraltro non nuova, di riaprire il parcheggio del bastione San Gallo è totalmente anacronistica, oltre che irrealizzabile data la posizione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Tutte le città europee maggiormente attrattive per i turisti e con i migliori valori di qualità della vita per i residenti hanno fatto scelte in senso radicalmente opposto: mezzi pubblici, biciclette, allontanamento del traffico automobilistico, riqualificazione e valorizzazione degli spazi. A Pisa invece si pensa di ravvivare il quartiere con un nuovo mega parcheggio: che bello spettacolo entrare nel Giardino Scotto da via San Martino e poter ammirare un mare di auto! Con buona pace del traffico già soffocante e spesso bloccato di piazza Guerrazzi e delle vie limitrofe, e con buona pace della riqualificazione dell’intera area della fortezza…

Alla proposta di Fratelli d’Italia ha poi prontamente rilanciato la lista civica del sindaco Conti “Pisa al centro” proponendo un altro ordine del giorno con l’idea di fare un parcheggio in una delle poche aree verdi rimaste a Cisanello, vicino alla caserma della Guardia di Finanza. Tutto questo mentre all’unisono la maggioranza ha approvato la cementificazione dell’area verde di fronte alle scuole Mazzini in via Rindi per trasformarla in parcheggio multipiano.

La Giunta Conti e la sua maggioranza vogliono così riportare indietro le lancette dell’orologio della nostra città recuperando l’idea, diffusa fino a qualche anno fa, e che speravamo ormai in declino, che il benessere della città passi dall’accesso in auto e dal numero di parcheggi.

I parcheggi sono attrattori di traffico e attrarre nuove auto, in zone già densamente trafficate, significa solo aumentare l’insicurezza, il rumore, l’inquinamento, e togliere spazio alle persone che vorrebbero vivere di più la città.

D’altronde nel PUMS approvato dalla destra si è pensato bene di pianificare la realizzazione di quasi 3.000 nuovi posti auto a fronte dei 9.000 esistenti (dati PISAMO, escluso il litorale). La maggior parte di questi nuovi parcheggi andranno ad occupare aree attualmente verdi, per una superficie equivalente a 10 campi di calcio, e una volta e mezza la superficie prevista per il parco di Cisanello. Non solo. Questi 35 mila metri quadrati si aggiungono, nel computo del consumo di suolo, ulteriori 35.000 metri quadrati dell’area verde su viale delle Cascine, un’area a rischio idrogeologico, dove è stato previsto un grande parcheggio scambiatore (vedi Piano Strutturale Pisa- Cascina).

Insomma, siamo in completa controtendenza: mentre città ben più grandi di Pisa riducono i posti auto per incentivare una mobilità meno impattante sull’ambiente, da noi si decide di “risolvere” il problema dei carichi di traffico cancellando aree verdi per fare posto a nuovi parcheggi, e quindi attirando nuovo traffico e inquinamento verso la città.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

