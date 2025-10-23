La Giunta Conti “a caccia” di nuove aree per parcheggi a Cisanello, in via Rindi e a Calambrone

La Giunta Conti a caccia di aree per trasformarle in parcheggi. Non si può sintetizzare altrimenti la delibera approvata dalla amministrazione comunale con la quale si dà mandato alle direzioni competenti di “valutare la possibilità di procedere alla localizzazione e progettazione di aree di sosta in Via Rindi a Porta a Lucca, in Cisanello e a Calambrone”.

E’ questo l’ennesimo atto, in piena continuità con il PUMS e il Piano Strutturale intercomunale, con cui si sta trasformando la città in un grande parcheggio, alla faccia dell’emergenza climatica e della salute della cittadinanza. Infatti questa delibera segue quella recente assunta dalla Giunta Conti riguardante gli interventi che il Comune di Pisa nell’ambito del Piano Operativo Comunale ha sottoposto alla conferenza di copianificazione dove si prevede di realizzare nuovi parcheggi, utilizzando aree verdi e consumando ulteriore suolo. Clamorosa è la previsione di realizzare un’area a parcheggio utilizzando il territorio rurale compreso tra via Fossa Ducaria, la Strada Statale Aurelia e via Ippica.

Esprimiamo profonda preoccupazione per questa nuova delibera e vogliamo capire quali aree saranno individuate. Ad esempio per quanto riguarda il quartiere di Cisanello negli scorsi abbiamo espresso la nostra assoluta contrarietà nell’area verde di fronte alla Coop di Cisanello (angolo via Valgimigli – via Luzzatto, per intendersi). Infatti dalla risposta ad una nostra interrogazione l’assessore Dringoli, aveva affermato che era è interesse della stessa Coop realizzare “spazi a parcheggio” in tale area. Nel caso di Calambrone siamo riusciti a bloccare l’ipotesi di realizzare un parcheggio temporaneo nell’area verde vicino al Teatro Calambrone, che nel frattempo resta nel più totale abbandono. Nella zona di Porta a Lucca è ancora aperta la lotta contro il parcheggio nell’area verde di fronte alle scuole Mazzini.

Nonostante questo la Giunta Conti prova a mettere in campo la realizzazione di altre aree di sosta. mentre città di tutta Europa stanno riducendo gli spazi a disposizione delle auto per migliorare la mobilità dolce e la vivibilità dei luoghi, mentre nella nostra città la vivibilità dei nostri quartieri è ogni giorno sotto attacco proponendo nuovi parcheggi al posto di aree verdi, nel quartiere Don Bosco, a Porta a Lucca, nel quartiere di San Martino con la proposta di un parcheggio all’interno del Vallo del Giardino Scotto, nel quartiere di Santa Maria con il nuovo parcheggio multipiano nella ex-caserma Artale.

E’ scandaloso questo modo di procedere del Comune di Pisa e di consumare la città, da un lato abdicando da quelle che sono le sue funzioni e dall’altro confermando che si amministra il territorio mettendo sempre e solo al centro l’auto privata. È incredibile che in pieno sconvolgimento climatico, con allagamenti invernali e ondate di calore estive sempre più frequenti, si continuino a fare progetti per trasformare prati in parcheggi.

I parcheggi sono per loro stessa definizione spazi riservati alla sosta di veicoli, quindi attrattori di traffico. E attrarre nuove auto, in zone già densamente trafficate, significa solo aumentare il pericolo, il rumore, l’inquinamento, e togliere spazio alle persone che vorrebbero vivere di più la città.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

