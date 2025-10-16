La giustizia oggi non ci fa dimenticare la strada compiuta per raggiungerla. La cultura militare del nonnismo e dell’obbedienza alla base della morte di Emanuele Scieri

La Cassazione ha chiuso ieri una vicenda giudiziaria lunga e dolorosa, che ha portato all’accertamento di una verità inoppugnabile: Emanuele Scieri è stato ucciso in un crudele atto di nonnismo da parte di alcuni commilitoni all’interno della Caserma Gamerra, dove era appena arrivato nell’agosto del 1999.

Nel 2023, quando la sentenza di primo grado aveva condannato a 26 anni l’ex caporale Alessandro Panella (poi ridotti a 22) e a 18 anni l’ex caporale Luigi Zabara (ridotti a 9), la madre di Scieri, Isabella Guarino aveva commentato così: «Abbiamo trascorso anni di atroce sofferenza, non solo per la perdita di Emanuele, ma anche perché sembrava impossibile sfondare questo muro. Ventiquattro anni sono tanti per avere quel “chiarimento” che io chiesi subito ai comandanti».

La giustizia, infatti, non è arrivata da sé, non è stato un atto dovuto che lo Stato ha consegnato alla famiglia come estremo tentativo di riparazione. È stata una conquista ottenuta con la lotta, con la mobilitazione dei familiari, degli amici con la tenacia di chi non si arrende di fronte al potere. Il padre di Emanuele, Corrado Scieri, deceduto nel 2011, è stato da subito in prima fila per pretendere giustizia: «Ai militari è stato imposto il silenzio su questa storia. Ma che si tratti di un omicidio è chiaro», dichiarava alla stampa pochi mesi dopo la morte del figlio.

Ricordiamo le scandalose parole dell’allora comandante della Gamerra Calogero Cirneco, che aveva dichiarato che occorre «decidere se si vuole formare dei paracadutisti o dei seminaristi», ricordiamo la distribuzione alle reclute da parte dell’allora comandante della Folgore Enrico Celentano dello Zibaldone, «un dossier pieno di incitamenti al nonnismo e al razzismo», che «punta ad esaltare la violenza, il machismo e l’antimeridionalismo», secondo la Commissione parlamentare di inchiesta.

Questo l’ambiente che regnava nella caserma dove fu ucciso Scieri. Contro il muro di gomma costruito su questa cultura si sono confrontati per anni i familiari, gli amici, la società civile, i politici, i magistrati.

E’ stato proprio il clima di nonnismo diffuso nel Capar, accertato dalle indagini a dare ai caporali per anni e anni la certezza dell’impunità, la garanzia di ricevere protezione da parte dei superiori: è questo il vero colpevole della morte di Scieri: un sistema di violenza perpetrato come metodo educativo nei confronti delle reclute e di coloro che non si piegavano ad una gerarchia ottusa.

Non possiamo dimenticare il lungo e accidentato percorso che ha portato all’ottenimento della giustizia. Si tratta, infatti di una sentenza importante, che non può restituire Emanuele ai suoi cari. Battaglie per la verità e la giustizia come questa, così come quella per Stefano Cucchi, sono sempre lunghe e faticose in Italia, soprattutto quando coinvolgono in prima persona gli apparati dello Stato e in particolar modo quelli armati.

E proprio oggi vogliamo ricordare tutti gli altri casi in cui invece la giustizia non è stata raggiunta, come quello di Franco Serantini, anch’egli un ragazzo ucciso dallo Stato che avrebbe dovuto curarlo.

