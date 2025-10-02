La Lega sfiducia Conti: gravissime dichiarazioni di Ziello contro il Comune sulla revoca da comandante della Polizia Municipale del dottor Migliorini

La Lega sfiducia Conti e manda un messaggio chiaro ai partiti della maggioranza: o ascoltate noi o il banco salta.

Non possono leggersi diversamente le dichiarazioni dell’onorevole Ziello, subito riprese e sostenute dall’ex-civico e ora ultraleghista Ciavarrella, che sul tema della sicurezza attacca Conti, la Giunta e le altre formazioni del centrodestra: non mi ascoltate, non assecondate le nostre proposte di investimenti sulla sicurezza e la città va allo sfascio in quanto investite su “eventi di pura immagine” che neanche servono ai cittadini.

Un affondo durissimo in cui si chiede al Sindaco, neanche tra le righe, un rimpasto delle deleghe proprio a partire dalla sicurezza dicendo che Conti non è in grado gestirla.

E la sconfessione sull’operato della Giunta per quanto riguarda le politiche per la Polizia Municipale, a partire da Conti e dall’assessora al personale Porcaro, è totale: mancate assunzioni, diminuzione del personale e aumento dell’età media, assenza di presenza sul territorio. Insomma quella della Giunta sulle assunzioni è tutta propaganda e l’apparato comunicativo che anche tramite investimenti pubblici Conti ha fatto si scioglie come neve al sole sotto il fuoco amico. Evidente anche l’attacco al comandante della PM Cappellini e al suo modo di operare.

Non sono poche le problematiche emerse durante la Giunta Conti (primo e secondo mandato) rispetto alla direzione della polizia municipale, sia in termini di trasparenza e corretta assegnazione degli incarichi apicali, sia in termini di gestione delle competenze e di modalità di intervento.

Ma in questa vicenda ciò che è inaccettabile è la narrazione dello Ziello furioso che ritorna a gamba tesa su una delle vicende più opache che vedono proprio lui come protagonista, ovvero la nomina e la successiva revoca dopo pochi giorni del dottor Migliorini a Comandante della Polizia Municipale, una nomina da lui stesso sponsorizzata e che l’onorevole si intestò. Dichiara Ziello che tra le cause della diminuzione della sicurezza in città vi è: “l’assurdo siluramento del dottor. Paolo Migliorini soltanto perché considerato da tutti vicino a me da un punto di vista di visione operativa e dinamica dell’impiego della polizia locale”. Si tratta di dichiarazioni gravissime: un attacco senza precedenti alla macchina comunale e in particolare alla direzione competente che ha seguito quella selezione e a cui si imputa di non aver valutato il candidato in base al possesso o no dei requisiti ma per ragioni politiche ostili al parlamentare. Riteniamo doveroso che l’amministrazione comunale prenda una posizione chiara rispetto a simili insinuazioni. Ziello prova così a ribaltare la realtà su cui le omissioni sue, del sindaco e di tutta la destra in questi anni sono state scandalose, impedendo persino alla Prima Commissione di Controllo e Garanzia, che grazie alla nostra azione incessante aveva fatto un lungo percorso, di approvare degli atti. Al riguardo è cruciale ricordare che nonostante gli espliciti quesiti posti al Sindaco nel corso della sua audizione in Commissione non vi è stata alcuna risposta sul se e come l’onorevole Ziello, come da sua dichiarazione stampa, abbia “promosso” la nomina a Comandante del Dottor Paolo Migliorini. La dichiarazione, mai smentita dallo stesso Ziello e oggi rivendicata, richiederebbe ulteriori approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Ziello parla di “siluramento” per provare a riscrivere una storia diversa rispetto a quella che emerge dagli atti. La nomina e successiva revoca del Dottor Paolo Migliorini da Comandante della Polizia Municipale evidenzia criticità ed anomalie, come mettemmo per iscritto in una relazione che la maggioranza impedì di discutere e votare e che oggi è ancora di più necessario ribadire:

1) avendo la Prefettura di Pisa a novembre 2022 valutato e comunicato al Comune che non sussistevano più i presupposti per il mantenimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, occorre appurare come è stato possibile che dal novembre del 2022 fino alla nomina come E.Q./Comandante della PM nel dicembre del 2023 il Dottor Migliorini abbia svolto incarichi apicali all’interno della Polizia Municipale guidando anche il Nucleo Operativo Sicurezza Urbana (NOSU;

2) Occorre appurare perché la comunicazione della Prefettura del venir meno dei presupposti della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza abbia portato l’amministrazione comunale alla revoca dell’arma ma non abbia avuto effetti sul trattamento economico percepito dallo stesso Migliorini per l’intero 2023; su questo aspetto il nostro gruppo consiliare inviò una segnalazione alla Corte dei Conti;

3) Occorre appurare come sia stato possibile che lo stesso dottor Migliorini abbia potuto partecipare alla selezione indetta dal Comune di Pisa per Comandante presso l’Ufficio Autonomo di Rilevante Complessità denominato “Ufficio Comandante Polizia Municipale – Sicurezza Urbana” nonostante fosse noto all’Ente che lo stesso non fosse in possesso del requisito specifico della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza dal novembre 2022, ben un anno prima della valutazione;

4) Occorre appurare come sia stato possibile che il Sindaco abbia nominato il dottor Migliorini Comandante il 6 dicembre, prima della revoca, se questi non era più in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza dal Novembre del 2022.

La narrazione di Ziello è inaccettabile, uno sceriffo che va contro tutto e tutti senza alcun rispetto delle regole e delle norme e che pensa di poter dirigere Pisa con ordini impartiti dal suo piedistallo e con una gestione autoritaria dei ruoli apicali dell’amministrazione, senza alcun criterio e rispetto delle regole di selezione che sono pensate per tutelare tutta la cittadinanza.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...