La Piazza dei Miracoli rimarrà una piazza di tutta la città

Oggi l’assessore Dringoli, rispondendo ad un question time presentato dal consigliere Auletta di Diritti in Comune, ha dichiarato che l’ordinanza del Sindaco che voleva escludere dalla Piazza il transito dei ciclisti e di altri mezzi di micromobilità, è sospesa.

Non è la prima volta che si tenta di limitare il transito nella Piazza, ma anche questa volta la forza della ragione di chi sostiene che la Piazza deve restare parte della città e dei suoi abitanti ha fortunatamente prevalso. Insieme alle associazioni ambientaliste, in particolare la FIAB Pisa, abbiamo ribadito le tante ragioni contro questa scelta folle, su tutte il pericolo che avrebbero corso i ciclisti (bambini in particolare) cercando alternative in via Contessa Matilde e in via Bonanno Pisano.

Si tratta di una nuova importante vittoria che ribadisce come Piazza dei Miracoli, nonostante tutte le indiscusse particolarità derivanti la suo pregio ineguagliabile, deve rimanere un patrimonio di tutta la città in cui tante persone diverse, siano essi turisti, lavoratori, studenti, bambini, pedoni, ciclisti, si possono incontrare e convivere nel rispetto reciproco, mantenendo così la sua splendida autenticità. Le esclusioni e le Zone Rosse non sono mai la scelta giusta.

Una città in comune

