La propaganda estiva della Destra si fa sulla pelle di chi è ai margini

Rinnovata la zona rossa alla stazione, con inquietanti annunci di ingerenze romane

E’ di queste ore l’annuncio del Sindaco Conti che il Prefetto di Pisa ha deciso di ripristinare la zona rossa nelle aree circostanti la stazione, dopo un confronto con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ma su istanza dello stesso Conti. Almeno, così dice la stampa riportando l’intervista del Sindaco. Perché poco prima che comparisse sulla stampa questa notizia, l’on. Ziello pubblicava sui propri social un post in cui affermava che la zona rossa era stata disposta dal Prefetto dopo sua richiesta diretta.

Se le cose stanno così, siamo di fronte a un fatto gravissimo, che ci fa preoccupare per la tenuta democratica delle nostre istituzioni. Quello che si può dedurre è che un atto di grande rilevanza soprattutto per le fasce deboli della popolazione della nostra città è stato deciso dal Prefetto, che risponde direttamente al Ministero dell’Interno, su richiesta di un parlamentare che non ha niente a che vedere con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, di solito interpellato dalla Prefettura per prendere decisioni di questo tipo (e di cui fa parte invece il Sindaco). La prefettura si esprimerà su queste affermazioni che fanno dubitare della sua autonomia di azione, di fronte alle pressioni politiche che questa Destra non ha timore a mettere in campo, fregandosene delle regole istituzionali necessarie ai meccanismi democratici?

Ma l’atto è grave anche nel merito. Una identica zona rossa era già stata creata dal 27/01/2025 fino al 27/03/2025, sempre su richiesta del Sindaco Conti. Una volta terminata, non era stata rinnovata, rendendo quindi evidente la sua inutilità e palese il fatto che la sua creazione fosse funzionale solo alla propaganda della Destra di maggioranza, in Comune come in Parlamento.

Il racconto delle situazioni emergenziali delle scorse settimane non ha messo al centro della discussione cittadina i reali problemi del quartiere, che dipendono soprattutto dall’essere il principale centro attorno a cui gravitano varie marginalità, da chi è senza casa a chi è straniero e non viene inserito in nessun circuito di accoglienza, a chi vive con qualche dipendenza (dall’alcol o da altre sostanze, ma anche dall’azzardo delle scommesse), ma ha offerto facile sponda a chi contro quelle persone costruisce il proprio consenso. Sono infatti quelli i gruppi di persone che vengono facilmente usati da capri espiatori di fronte a uno spaesamento e timore della cittadinanza, lasciata sola in un contesto cittadino in cui aumentano emarginazione e esclusione sociale. Le politiche sociali ridotte al minimo da questa Amministrazione (che però non riesce ancora a mettere in piedi la nuova Direzione per il Sociale, dopo aver abbandonato la Società della Salute) non lasciano spazio alla ricostruzione di legami di comunità nei quartieri, alla realizzazione di spazi sociali e comuni. E la retorica del “più sicurezza, più forze dell’ordine” riesce facilmente a trovare consenso.

La criminalizzazione di chi vive ai margini è una delle politiche collaudate della Destra, culminata nel Decreto Sicurezza, da poco divenuto Legge con gravi sospetti di incostituzionalità. Ed è la strada maestra per una gestione dell’ordine pubblico e una repressione del dissenso e del diverso che sta soffocando ogni meccanismo democratico.

