La Resistenza ne fa ottanta, ma fa sempre paura alle destre

Persino la morte di Papa Francesco è stata usata dal governo per gettare discredito sulle celebrazioni del 25 Aprile. Il Consiglio dei ministri ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale (un record: furono tre per Giovanni Paolo II) in modo da arrivare fino al 26, il ministro per la protezione civile Nello Musumeci ha raccomandato «sobrietà» nelle cerimonie. I pavidi e i malintenzionati non se lo sono fatti ripetere e hanno annullato molte delle iniziative istituzionali previste. A Pisa la giunta Conti ha subito cancellato una visita alla mostra sulla guerra e il tradizionale concerto sotto il Comune; la Strapazzata, maratona cittadina, invece si farà.

La Festa della Liberazione è stata così respinta dai palazzi del potere, strumentalizzando in maniera vergognosa l’ictus di un Papa, dopo che nei giorni passati gli esponenti di punta del governo avevano cercato di depotenziarla per altre vie. Giorgia Meloni, con un’uscita temeraria in Parlamento, aveva cercato di togliere il terreno sotto i piedi al Manifesto di Ventotene, prendendo le distanze da tutto ciò che potesse apparire fastidioso a uno sguardo liberalconservatore (gli appelli alla rivoluzione o i limiti alla proprietà privata), perché troppo socialisteggiante. Qualche settimana più tardi Matteo Salvini, durante il congresso della Lega, ha evocato la Carta di Chivasso, documento politico elaborato da antifascisti valdostani e valdesi nel dicembre 1943, per rivendicare che la Resistenza non è la festa «delle bandiere rosse e dei compagni».

Dopo 80 anni dal 25 aprile 1945 e dalla Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, la destra al governo dimostra di avere ancora paura della Resistenza. Ancora oggi non riescono a far finta di niente, il nervosismo è evidente dai loro atti. Ma di cosa hanno paura esattamente? Hanno paura di una verità fondamentale, che non si può occultare. Ovvero che alle radici della Repubblica italiana, che a loro oggi concede il ruolo del governo, sta una scelta rivoluzionaria e di popolo, l’opzione per un mutamento sociale profondo. La Resistenza è stata tante cose, sicuramente è stata un contrasto radicale alla guerra e al bellicismo delle classi dirigenti, è nata al di fuori di ogni istituzione, in contrapposizione frontale alle istituzioni allora vigenti.

Questo è il nucleo di verità storica che non può essere digerito dalle destre, soprattutto dalla destra proveniente dal Movimento Sociale Italiano come quella di Giorgia Meloni. La galassia neofascista che si è mantenuta all’ombra della Fiamma, per tutta la Prima Repubblica, ha sempre contato su profondi appoggi istituzionali nello Stato. Gli apparati segreti hanno legittimato la violenza neofascista negli anni Sessanta e Settanta come garanzia dell’ordine costituito contro ogni pericolo rosso. Oggi è naturale che i suoi eredi politici non possano riconoscere la realtà di una Resistenza sociale, di classe, sovversiva, popolare.

In questi tempi di riarmo generale, con la guerra come nuovo orizzonte politico, la fedeltà alla bandiera nazionale e alle forze dell’ordine torna quindi a essere il punto di ricostruzione della legittimità delle destre. Il progetto di legge sulla pubblica sicurezza, trasformato dal governo in DDL dopo un anno e mezzo di discussione parlamentare, è il sintomo di questo tentativo: l’aggravante per le manifestazioni contro le infrastrutture (norma anti No-Tav), la criminalizzazione delle occupazioni di case, il reato di blocco stradale, sono alcuni tra i molti punti che cercano di azzerare il dissenso, la libera espressione della protesta, il dispiegarsi non istituzionale dell’opposizione sociale.

L’ottantesimo della Resistenza per noi è ribadire con forza che lo spazio della libertà è dove si può realizzare la partecipazione popolare. Se la destra ha paura della Resistenza è per il messaggio non sopprimibile che questa porta e che non è invecchiato neanche dopo 80 anni. La democrazia non si limita al voto o all’adesione ai riti nazionali: è uno strumento di liberazione dall’oppressione e dallo sfruttamento, ora e sempre.

Una città in comune

