“Per un futuro comune”: la campagna della Rete delle Città in Comune

A fronte della dilagante emergenza sociale ed economica dovuta alla diffusione del Covid-19 i Comuni rischiano il collasso, stretti da anni di politiche di tagli, riduzioni dei trasferimenti, blocco delle assunzioni e privatizzazioni, e ora con entrate sempre più ridotte.

Fino ad oggi il Governo e il Parlamento sono stati sordi rispetto a queste reali e urgenti necessità, così abbiamo deciso di lanciare una campagna nazionale che parte dei territori, dentro e fuori i consigli comunali, avanzando alcune proposte che servono a rispondere ai bisogni sociali delle nostre comunità, rompendo con le politiche di austerity e neoliberiste portate avanti in questi anni dai governi e dalle amministrazioni locali tanto di centrodestra quanto di centrosinistra. Non è più pensabile muoversi dentro le logiche degli equilibri di bilancio che hanno significato minori servizi e minori tutele per la cittadinanza tutta.

Lanciamo così 9 proposte a tutti i movimenti, le associazioni, le esperienze che a livello municipale e nazionale si sono mobilitate in questi anni nei territori, perché non vogliamo tornare mai come era prima e dobbiamo costruire invece un futuro comune.

Per ogni proposta organizzeremo un’iniziativa di specifica che verrà dettagliata e lanciata in tutto il paese.

Le nostre campagne – le nostre richieste (in pillole):

almeno 7 miliardi ai Comuni per affrontare l’emergenza economica e sociale

risorse straordinarie per il diritto all’abitare e alla mobilità

cancellazione delle imposte locali per i redditi più bassi

sospensione dei vincoli di bilancio per i Comuni

mutui senza interessi da Cassa Depositi e Prestiti

una riforma fiscale progressiva e una patrimoniale, per la giustizia sociale

sanatoria subito per le persone migranti irregolari

redditi e servizi per gli “invisibili”

un servizio sanitario pubblico, unico e universalistico. Contro ogni autonomia differenziata

Ecco le grafiche delle iniziative singole che verranno sviluppate:

Rete delle città in comune

