La salute e la tutela dell’ambiente prima di tutto. Con la cittadinanza in Piazza Grande a Livorno

Non è più il tempo in cui, in nome di un modello di crescita fondato sui profitti delle imprese a scapito dei diritti di chi lavora e della tutela dell’ambiente e del territorio, diventa accettabile rinunciare alla salute (e senza sapere nemmeno di che morte si muore!). Da quest’estate a Calambrone e Stagno si lamentano maleodoranze di entità e frequenza del tutto inedita e la cittadinanza ha deciso di organizzarsi trovandosi insieme per chiedere aria pulita, tutela dell’ambiente e della salute. In quel momento siamo stati con loro.

Domani, sabato 14 settembre faranno sentire di nuovo le loro voci, a Livorno in Piazza Grande dalle 16.00 alle 19.00. Insieme a loro, nelle loro città, manifesteranno anche le cittadine e i cittadini di Taranto, Manfredonia, Falconara, Augusta e Gela che, con l’area di Stagno, rientrano tra le sei delle località più inquinate d’Italia.

Noi crediamo fermamente che sia necessario mettere al centro la salute la tutela dell’ambiente, e su questi cardini costruire un’economia diversa dei territori, in grado di garantire un futiro alle prossime generazioni, in cui lavorare per vivere e non morire per il lavoro.

Per questo anche domani sosterremo la loro lotta e scenderemo in piazza con le magliette bianche, e per questo invitiamo tutte e tutte a partecipare.

Diritti in comune – Una città in comune, Rifondazione Comunista, Possibile

