La salute prima del profitto

Il numero dei morti aumenta di giorno in giorno, ma le attività produttive non essenziali continuano a funzionare. Ancora una volta, il profitto delle aziende viene anteposto al diritto alla salute.

⚠️ È assolutamente necessario chiudere tutte le attività non essenziali e garantire la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, mai come oggi strettamente collegata a quella di tutta la popolazione.

⚠️ Le strutture sanitarie private devono essere requisite e messe al servizio della collettività, così come è avvenuto in Spagna. In questi giorni abbiamo lanciato una proposta molto precisa per il nostro territorio: la Clinica di San Rossore metta a disposizione tutte le sue strutture senza alcun onere per lo Stato (puoi leggere l’articolo qui).

Stiamo cercando di continuare a dare il nostro contributo per affrontare l’emergenza anche su altri fronti. Ecco quello che abbiamo fatto in queste ore:

➡️ Abbiamo rimesso al centro la questione dei dispositivi di sicurezza per gli operatori sanitari, socio-sanitari e gli assistenti domiciliari rilanciando in città l’appello lanciato in tutta la Regione dai consiglieri di Sì Toscana a Sinistra (puoi leggere l’articolo qui); ➡️ Siamo al fianco dei lavoratori dell’igiene ambientale che hanno protestato contro Geofor per ottenere le dotazioni di sicurezza e abbiamo invitato il sindaco e il Prefetto a intervenire al più presto (qui il testo della lettera inviata al Sindaco e al Prefetto); ➡️ Poniamo con forza la questione della sicurezza per chi vive ed opera nei luoghi della accoglienza, un tema su cui ancora non si hanno risposte dalla Prefettura (qui il nostro intervento); ➡️ Continuiamo a seguire la situazione in cui si trovano decine di lavoratrici in appalto nei servizi educativi del Comune di Pisa e per questo abbiamo scritto al Sindaco e alla giunta (qui il testo della lettera); ➡️ Abbiamo rilanciato la richiesta di dimissioni della Assessora Gambaccini a fronte del silenzio sempre più imbarazzante del sindaco Conti (qui il nostro intervento); ➡️ Abbiamo richiesto con tutte le altre forze di minoranza la convocazione urgente in videoconferenza della conferenza dei capigruppo come avvenuto in tante altre città per la ripresa a distanza delle attività consiliari; ➡️ Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da altri luoghi di lavoro e ci siamo attivati con le autorità competenti per verifiche e controlli.

Nei giorni scorsi abbiamo messo in campo molte altre azioni che trovate descritte qui sotto:

⚠️ Ancora una volta, rilanciamo la sottoscrizione per l’emergenza sanitaria in favore del Reparto Malattie Infettive e Terapia Intensiva di Pisa.

Occorre prendersi cura di tutti e tutte a partire da chi è più fragile.

Mandateci segnalazioni o scriveteci se avete bisogno di noi!

Una città in comune

Mi piace: Mi piace Caricamento...