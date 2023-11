La speculazione distrugge il Parco Andrea Gallo per far posto a nuove abitazioni nel Distretto 42

In questo video la distruzione in corso del parco Andrea Gallo con l’abbattimento degli alberi nel Distretto 42, l’ex distretto militare di via Giordano Bruno a Pisa..

In questo articolo di qualche mese fa denunciavamo l’assurdità di questa nuova operazione speculativa nel pieno centro di Pisa.

Scossi e Indignati per quanto sta accadendo, alcuni cittadini con i loro bambini e bambine hanno attaccato dei manifesti di protesta sui cancelli del distretto. Qui sotto le foto

Questo slideshow richiede JavaScript.

