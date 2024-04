La Tari aumenta ancora: una famiglia di 4 persone spenderà il 7% in più

Come avevamo preannunciato, purtroppo anche nel 2024 ci saranno aumenti molto pesanti per quanto riguarda la Tari, in particolare sulle utenze domestiche: un incremento che graverà dunque in particolare modo sulle famiglie, sempre più colpite dalla crisi sociale ed economica.

E per il prossimo anno si annunciano fin da ora ulteriori pesanti aumenti. E senza che sia previsto alcun miglioramento del servizio, né sulla raccolta né sullo smaltimento dei rifiuti.

Oggi più che mai è chiaro che si deve passare ad una tariffazione puntuale: chi produce più rifiuti deve pagare di più. È necessaria trasparenza su quali siano i costi che effettivamente si pagano e sulle ragioni di questo ulteriore aumento, cosa che al momento non è stata ancora esplicitata in alcun modo.

Contrariamente a quanto sta facendo la destra sia a livello locale che e nazionale, servono misure che non gravino ulteriormente sui cittadini e sulla cittadine già in affanno a causa della crisi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...