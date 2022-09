La tre giorni del Movimento No Base: appuntamento molto partecipato. Guarda la gallery

Venerdì decine di cittadine e cittadini si sono ritrovati per proseguire il processo partecipativo “Rinasce Coltano” iniziato negli scorsi mesi con il supporto di esperte della Società dei territorialisti e delle territorialiste.

Ambiente, lavoro, accessibilità, rigenerazione: questi i 4 tavoli di lavoro per discutere e progettare una prospettiva condivisa per il futuro del territorio che esclude in ogni modo la presenza militare.

Un esempio di democrazia, un laboratorio di partecipazione che lancia un forte messaggio a chi governa ad ogni livello e che vuole imporre dall’alto devastazioni e speculazioni.

Sabato grande partecipazione e riflessioni di ampio respiro al dibattito “Una base per chi? Corpi speciali, estrattivismo e nuove colonie”.

L’assemblea della domenica è stato un appuntamento importante e molto partecipato che ci ha permesso di coordinarci con altri movimenti e vertenze regionali per rilanciare una stagione di mobilitazioni di lotta per l’emergenza climatica e quella sociale a partire dallo sciopero del clima del 23 settembre giornata nella quale saremo in piazza.

Subito un appuntamento nell’immediato: siamo riusciti ad ottenere per martedì 13 settembre un Consiglio comunale a tema “Progetto per la realizzazione di una Base Militare a Coltano” con la presenza del Movimento No Base – Né a Coltano né altrove. In contemporanea dalle 14.30 saremo in presidio in piazza XX settembre.

Una città in comune

