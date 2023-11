Largo Petrarca: accendiamo i riflettori sull’abbandono di questo spazio

Grazie alla nostra interpellanza discussa nell’ultimo consiglio comunale, riaccendiamo i riflettori su uno spazio pubblico volutamente lasciato in abbandono da anni e anni: Largo Petrarca.

Dal 2018 la Giunta Conti tiene chiuso in un cassetto il progetto vincitore di un concorso di idee mai discusso con la cittadinanza e con chi vive nel quartiere, che costava circa 140 mila euro. Anche in questo caso in 5 anni la destra ha completamente abbandonato un luogo che avrebbe un alto valore sociale in un quartiere densamente abitato e che se riqualificato potrebbe creare occasioni di aggregazione e incontro. Nulla di tutto questo. Nella sua risposta l’assessora Latrofa non ha preso alcun impegno a breve termine, né sulle risorse né sui tempi. L’unica cosa che abbiamo sentito è stata una consigliera di Fdi che ha inveito contro il campo da basket che darebbe fastidio per il rumore.

Noi rilanciamo un percorso di confronto e di discussione nel quartiere per capire insieme come quello spazio può essere riqualificato per rispondere alle esigenze e agli interessi di chi ci vive, rimettendo anche in discussione quel progetto mai realizzaro e mai discusso: ci batteremo perché le risorse siano stanziate già nel 2024.

