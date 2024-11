L’assalto di Conti alle società partecipate

Ieri nel tardo pomeriggio in quarta commissione consiliare la destra ha approvato, con la nostra contrarietà, le delibere sulle modifiche relativo allo statuto e al contratto di servizio in modo che questa società possa gestire gli eventi culturali, turistici e sportivi cittadini.

Durante l’ultima campagna elettorale Conti aveva annunciato alla città che avrebbe costituito una nuova società in house, la famosa “Pisa Crea” per la gestione di eventi culturali e la promozione del turismo. Un annuncio a cui tanti hanno creduto, quando noi, da subito, denunciavamo l’impossibilità di questa operazione alla luce delle normative vigenti.

E così nel corso di questo primo anno di consiliatura iniziano gli illegittimi tentativi della Giunta per trovare una soluzione. Nei mesi scorsi Conti prova a modificare l’oggetto societario della Patrimonio Pisa per trasformarla in Pisa Crea, ma a norma di legge non si può fare, e così si trova un escamotage: il Comune trasferirà alla Patrimonio Pisa i maggiori beni culturali della città. Tutto questo dando incarichi professionali (retribuiti con soldi pubblici) per pareri in merito alla possibilità di realizzare l’operazione.

Manca però un tassello e da qui l’ennesima furbizia, con ulteriore esborso di soldi pubblici. A fine giugno, senza che nel Dup o nel Peg ci sia alcuna indicazione per modificare lo statuto di Pisamo e quindi il contratto di servizio, Pisamo conferisce tre diversi incarichi esterni per avere dei pareri per inglobare in Pisamo quello che doveva essere “Pisa Crea”. L’obiettivo è modificare l’oggetto sociale di quest’ultima e la possibilità di assumere personale per coprire queste nuove funzioni, considerata la carenza di personale a Pisamo (denunciata ripetutamente anche dall’assessore Dringoli).

Ma in realtà grazie ad un nostro accesso agli atti emerge che già dal mese di marzo il Sindaco nella assemblea dei soci aveva dato l’indirizzo di procedere alla modifica dello Statuto e del Contratto di Servizio. Per mesi abbiamo chiesto che il Sindaco, l’amministratore di Pisamo Bottone e il Dirigente Leone venissero a riferire in Quarta Commissione su questo iter che, solo grazie alla nostra costante iniziativa è diventato pubblico. L’unica risposta sono stati silenzi, dinieghi e l’assoluta mancanza di disponibilità, mentre Pisamo continuava a spendere risorse pubbliche per acquisire consulenze esterne per portare avanti il progetto chiesto dal Conti. Abbiamo così denunciato ripetutamente sia in consiglio comunale sia nella conferenza dei capigruppo questa scelta gravissima del Sindaco che aveva un obiettivo ben preciso: fare un colpo di mano, chiudere la delibera senza alcun confronto preventivo e discussione pubblica, e mettere il consiglio comunale davanti ad una delibera pronta e” blindata” da approvare in tempi rapidissimi. Esattamente quello che era avvenuto con la modifica statutaria della Patrimonio Pisa.

La proposta di modifica dello Statuto e del Contratto di servizio di Pisamo da parte della Giunta Conti fa “acqua da tutte le parti” come emerge dai documenti.

Siamo davanti ad un’esternalizzazione pesantissima sulle politiche culturali e turistiche e su cui non c’è stato alcun confronto con i lavoratori e le lavoratrici e le organizzazioni sindacali come emerso in commissione. Ma è incredibile come neanche le Direzioni competenti del Comune siano state in alcun modo coinvolte, come esplicitato nel corso delle audizioni in Quarta Commissione.

Non esiste alcuna operazione manageriale come propaganda Conti e come emerge dalla lettura degli atti: i limiti della operazione si evincono dalle stesse previsioni assunzionali di personale da parte di Pisamo pari a 2,5 unità di personale per l’attività di informazione turistica e per gestione eventi, di cui una proveniente dal Comune.

Inconsistente il il Piano Economico su cui si basa questa operazione, in quanto nella relazione allegata si legge che questa operazione risulta in perdita “ma la presenza di attività accessorie consentono di superare queste gestioni con un risultato positivo di circa 40 mila euro l’anno”, a fronte di un canone che Pisamo pagherà al Comune aumentato di 200 mila euro passando dai 5 milioni e 400 mila euro a 5 milioni e 600. Anche in questo caso vengono totalmente rimosse le difficoltà in cui versa Pisamo come emergono dal bilancio consolidato sia per quanto riguarda la gestione caratteristica e finanziaria.

Siamo assolutamente totalmente contrari a questa operazione sia per il metodo con cui è stata condotta sia nel merito e daremo battaglia in consiglio contro una scelta che dimostra ancora una volta come per la Giunta Conti le politiche culturali e turistiche siano un peso di cui disfarsi, provando a gestire le società in house a proprio piacimento.

Riteniamo grave al contempo che anche i comuni governati dal centrosinistra di Calci e Vecchiano hanno espresso – il primo formalmente, il secondo ancora informalmente secondo quanto riferito dal sindaco Conti in commissione- parere favorevole alle modifiche statutarie, essendo anche loro soci di Pisamo.

