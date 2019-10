Lavoro, approvate alla unanimità le proposte di Diritti in comune su esternalizzazioni e Continental

3 ottobre 2019

Vittoria storica ieri in Consiglio comunale per la coalizione della sinistra Diritti in comune. E’ stato, infatti, approvato, all’unanimità un ordine del giorno con cui si assume l’indirizzo per cui, nei presenti e futuri contratti esternalizzati delle Società in house e di quelle in cui il Comune ha quote azionarie significative, venga applicata la clausola “parità di salario a parità di mansione” e, conseguentemente, il contratto di lavoro in vigore presso l’Ente appaltante.

Si tratta di un’inversione di tendenza con cui, per la prima volta, si vuole porre fine ad intollerabili discriminazioni salariali, per cui oggi nella stessa azienda due lavoratori che fanno lo stesso lavoro percepiscono salari molto differenti. Si rompe, così, un meccanismo il cui obiettivo è stato sempre quello di minimizzare i costi, incidendo pesantemente sui salari e sulle condizioni di sicurezza, nonché sulla durata e sulla stabilità dei contratti.

Questa è la dimostrazione che da sinistra e dall’opposizione, quando si hanno proposte chiare e si portano avanti con determinazione – in questo caso con una grande mobilitazione nei luoghi di lavoro – si possono ottenere risultati importanti.

Abbiamo letteralmente fatto irrompere i temi del lavoro nella sala consiliare. E’ stata anche approvata all’unanimità un’altra nostra mozione a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici della Continental, che si trovano ad affrontare una grandissima situazione di incertezza. Dal Consiglio comunale emerge un forte messaggio contro gli esuberi annunciati dalla multinazionale, a sostegno di una riconversione innovativa e all’avanguardia da portare avanti con la più ampia partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici, coinvolgendo la Regione e le istituzioni accademiche cittadine con i suoi settori all’avanguardia nella ricerca.

Diritti in Comune (Una Città in Comune, Rifondazione Comunista, Pisa Possibile)

