Le associazioni chiuse a chiave: 80.000 euro per comprare armadi all’SMS

Nei prossimi giorni arriverà in consiglio comunale una variazione di bilancio con cui si stanziano 80 mila euro per “Polo culturale SMS – Realizzazione sedi per associazioni culturali”.

Dietro il titolo roboante si cela l’ennesima umiliazione della Giunta Conti nei confronti dell’associazionismo della città. In questi anni gli spazi si sono ridotti ancor più di prima, la chiusura della Leopolda è diventata una ossessione della destra, le politiche pubbliche a sostegno delle attività soprattutto nella pandemia sono state nulla, e ora si arriva alla beffa.

Il grande progetto dell’assessore Magnani è ricavare 15 veri e propri buchi per le associazioni spendendo 80 mila euro per l’acquisto di armadi metallici, il loro fissaggio e le serrature.

Ecco come risolvere le richieste delle associazioni di spazi, di luoghi multifunzionali: comprando degli armadi. Ecco la grande idea per rivitalizzare l’SMS come polo associativo: un agglomerato di armadi colorati che si possono chiudere.

La questione degli spazi per le associazioni, luoghi polifunzionali e accessibili in cui le sinergie e le progettualità delle diverse esperienze possano intrecciarsi sono temi seri che fanno la qualità di una città. Di tutto questo non c’è traccia. La destra privatizza e svende gli spazi pubblici e ora sperpera denaro pubblico per comprare armadi.

Magnani umilia la cultura e l’associazionismo della nostra città. Speriamo che anche dal mondo dell’associazionismo si levi forte una protesta riavviando un ampio e aperto dibattito per giungere ad una proposta sull’uso degli spazi della nostra città.

Diritti in comune: Una città in comune -Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

