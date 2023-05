Le risposte all’Università di Pisa del nostro candidato sindaco Ciccio Auletta

Incontro candidat3 Sindac3 e Università di Pisa

Risposte di Ciccio Auletta alle domande aggiuntive dell’Università

Si riportano di seguito le domande aggiuntive inviateci in grassetto, con le rispettive risposte. Abbiamo cercato di sintetizzare in 400 parole al massimo per ogni quesito, come richiesto, le nostre proposte, ma in determinati casi abbiamo potuto fare degli esempi senza entrare nel dettaglio. Per chi fosse interessato a conoscere in modo più approfondito le nostre idee, il programma intero è reperibile all’URL dell’albo pretorio del comune:

https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/candidati-sindaco-e-liste

1. Che tipo di visione avete per l’università e per il rapporto città/università? Ci sono visioni/progetti per il superamento di quella che è a tutti gli effetti la compresenza (indifferente e talora potenzialmente conflittuale) tra le due città: quella degli studenti e quella dei residenti?

Tante e tanti fra noi sono student3 o ex-student3 fuori sede. Partiamo da un bisogno di cittadinanza che percepiamo da sempre: per noi chi attraversa la città vivendoci, studiandoci e lavorandoci, la deve potere “fare”. Non devono quindi esistere due o più Pisa, ma una sola città viva e vivibile grazie a tutte le sue componenti. Questo comporta anche il fatto che siamo consapevoli che Comune e UNIPI sono soggetti necessari l’uno all’altro, mentre sino ad oggi nessuna forza politica tranne la nostra ha messo al centro dei propri ragionamenti il fatto che debbano lavorare in stretta sinergia. Per noi invece questo è così strategico che, se farete una ricerca nel testo del nostro programma, troverete “universita” 75 volte.

La nostra visione è che si debba investire su un legame strutturalmente sinergico, in cui crediamo che debbano esserci anche gli altri enti della ricerca presenti in città. Il sottoutilizzo dello strumento della CUT è stato particolarmente dannoso, e la mancanza di una progettazione condivisa ha prodotto risultati insoddisfacenti e a volte problematici. È il caso, ad esempio, di Santa Croce in Fossabanda.

Innanzitutto, prevediamo un rafforzamento della CUT in funzione di una concertazione pianificata e strutturale dell’attività del Comune e delle tre università sul territorio, a partire dalla modifica del regolamento di funzionamento dell’organo.

Inoltre, fra le nostre proposte trovate:

LAVORO ED ECONOMIA PER LA GIUSTIZIA SOCIALE E AMBIENTALE: un tavolo permanente su lavoro ed economia, collaborazione per l’insediamento di imprese ecoinnovative e ecotecnologiche;

GIUSTIZIA CLIMATICA E AMBIENTALE: creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili solidali, progetti innovativi comuni per la resilienza del territorio ai cambiamenti climatici, un reale coordinamento sulle politiche insediative;

DIRITTI, CITTADINANZE E GIUSTIZIA SOCIALE: politica concordata sugli alloggi e un nuovo accordo per calmierare gli affitti, un servizio condiviso di ascolto e supporto per il contrasto alle discriminazioni e alla violenza, un tavolo sull’economia della notte;

PISA TERRITORIO DI PACE: costruzione congiunta di un programma di “alfabetizzazione” alla pace ed alla gestione nonviolenta del conflitto grazie al CISP;

ANTIFASCISMO E CULTURA: costruzione di una politica culturale sinergica, pur nel rispetto delle autonomie degli enti (es. Carta dei musei), progetti sulla storia del fascismo e dell’antifascismo.

Abbiamo fatto una scelta precisa: non mettere un capitolo a parte su UNIPI e sistema della ricerca perché crediamo che altrimenti la visione strutturale e sinergica che abbiamo si perderebbe.

2. Qual è la vostra posizione sul problema urbanistico? L’università, in cerca di spazi adeguati per la didattica che cambia, ha spostato e sposterà la presenza degli studenti dal centro verso zone più periferiche della città. Le case del centro sono state prima occupate dagli studenti, ora dai bed & breakfast, con residenti e studenti in crisi per il caro affitti. Il centro svuotato da questi fenomeni viene riempito da turisti, le periferie al contrario si desertificano per socialità e cultura. Come pensate di governare questi fenomeni?