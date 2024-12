Legge di Bilancio 2025: oggi la discussione in Senato

Ancora una volta, il PD mostra la propria ipocrisia sulla militare all’ex CISAM e a Pontedera.

Come già fatto a Luglio di quest’anno con il DDL Infrastrutture, ancora una volta il PD presenta un emendamento-farsa con cui si chiede che dall’intervento relativo al I Lotto della base non derivino, all’interno del Parco, aumento di cubatura o incremento di consumo di suolo rispetto al patrimonio esistente.

Un emendamento ipocrita, con cui da un lato si conferma il pieno sostegno alla realizzazione nel Parco, proponendo un emendamento farsa e assolutamente impraticabile (come si potrebbe mai realizzare una struttura del genere senza consumo di suolo?!) per gettare fumo negli occhi agli elettori e portare avanti, di fatto, la linea pro-base. E tutto questo con buona pace del territorio di Pontedera, evidentemente sacrificabile.

Noi non ci stiamo, e lo ripetiamo: l’unica alternativa per salvaguardare i territori e fermare l’economia di guerra è non realizzare la base né nel Parco né a Pontedera né altrove.

