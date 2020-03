L’emergenza sanitaria impone un cambio totale di rotta

L’emergenza sanitaria di queste settimane e quella economica e sociale che ne stanno derivando sul piano globale, colpiscono soprattutto le fasce più deboli della popolazione e mettono tragicamente in evidenza l’incompatibilità delle politiche economiche portate avanti in questi decenni con la tutela della salute, dei diritti, della libertà e della sicurezza sociale.

In una fase di emergenza servono più democrazia e un maggiore investimento pubblico nell’economia. I nuovi tempi che stiamo vivendo richiedono un totale cambiamento di rotta su tutti i livelli: sociale, economico, politico e ambientale.

In queste drammatiche giornate, stiamo cercando di continuare a dare il nostro contributo all’interno del nostro territorio, per affrontare l’emergenza su vari fronti. Ecco quello che abbiamo fatto in queste ore:

➡️ Dopo la campagna per il blocco degli sfratti, con la decisione del Governo di sospenderli fino al 30 giugno, abbiamo lanciato un pacchetto di proposte per il diritto all’abitare a partire dalla richiesta all’amministrazione comunale stanzi risorse straordinarie per il contributo affitto e sospenda i canoni per le case popolari (qui la nostra richiesta)

➡️ La democrazia non va in quarantena. Stiamo lavorando e richiedendo con forza che le attività delle commissioni consiliari e del consiglio comunale riprendano velocemente in forma telematica (leggi l’articolo qui)

➡️ Abbiamo partecipato e sosteniamo anche a livello locale la campagna nazionale per il blocco totale delle fabbriche che producono armi, mettendoci al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno scioperato (qui la campagna nazionale)

➡️ con numerosi consiglieri e consigliere comunali della Toscana e con i consiglieri regionali di Sì Toscana a Sinistra abbiamo indirizzato un appello al Presidente della Regione e all’assessora regionale all’ambiente Fratoni perché vengano adottate misure urgenti per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici dell’igiene ambientale (leggi l’appello qui)

➡️ Alla luce delle ripetute diffide inviate in questi giorni da SGB e FP Cgil, e delle segnalazioni fatte dalla RSU alla amministrazione comunale di Pisa, insieme con le altre minoranze abbiamo scritto al sindaco e al Segretario Generale in merito alla riorganizzazione dei servizi e alle condizioni in cui operano i lavoratori e le lavoratrici del Comune (qui la lettera al Sindaco)

➡️ Abbiamo denunciato il comportamento di Geofor alla luce della sospensione immotivata della raccolta del multimateriale e della carta (leggi l’articolo qui)

➡️ Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da altri luoghi di lavoro e ci siamo attivati con le autorità competenti per verifiche e controlli.

➡️ Rilanciamo e condividiamo il comunicato diffuso negli scorsi giorni dalla Casa della donna sulle attività del Centro antiviolenza (leggi il comunicato qui)