Lettera al Sindaco: “Chiarimenti su distribuzione delle mascherine agli studenti e alle studentesse”

Raccogliendo le sollecitazioni di studenti e studentesse universitari/e abbiamo inviato un quesito al comune sulla distribuzione delle mascherine anche alle migliaia di studenti e studentesse fuori sede e che vivono nelle case dello studente, al momento non contemplati nella distribuzione.

Di seguito il testo della lettera inviata al Sindaco.

Al Sindaco di Pisa Oggetto: Chiarimenti su distribuzione delle mascherine agli studenti e alle studentesse In merito alle notizie diffuse dalla amministrazione comunale sulla distribuzione di 70 mila mascherine direttamente nella abitazioni si chiede, alla luce di numerose richieste di chiarimento ricevute dal nostro gruppo consiliare, se verranno anche distribuite negli appartamenti dove sono domiciliati studentesse e studenti in affitto e che non sono residenti o meno, nonché nelle residenze dell’Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana Francesco Auletta, Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile

