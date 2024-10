Lettera aperta al Comune e all’Università di Pisa per chiedere lo stralcio della realizzazione della nuova strada per il nuovo Dipartimento di Biologia

Il nuovo Dipartimento di Biologia, una struttura all’avanguardia per l’uso e per le prestazioni energetiche ed ambientali, sorgerà in un’area che dovrebbe essere un corridoio ecologico (da Regolamento Urbanistico) e che si trova in un quartiere parzialmente interessato da allagamenti con le piogge dell’8 settembre e del 17 ottobre. Nel quadro del cambiamento climatico, migliorare e ampliare le zone verdi e alberate è fondamentale, ma lì la costruzione del nuovo Dipartimento non stata messa in discussione.

Anzi, si parla anche di una nuova strada che dovrebbe partire da via De Ruggiero, passando accanto allo skate park e compromettendo l’area di sgambatura cani, per attraversare un’area naturale sopravvissuta al cemento e all’asfalto della città, ricca di biodiversità (oggetto anche di ricerche dell’Università sulle popolazioni di tritoni!), preziosa per assorbire le piogge intense, e con tanti alberi per garantire ombra e frescura. Si dice che questo renderebbe meglio raggiungibile il nuovo Dipartimento, perché via Moruzzi è già sovraccaricata da tutte le strutture realizzate e previste lungo il suo tracciato.

Se verrà realizzata, invece, costituirà solo un ulteriore attrattore di traffico, fonte di pericolo e di inquinamento, e inevitabilmente provocherà la frammentazione del parco previsto dal Regolamento Urbanistico, preludendo alla sua totale cancellazione e aprendo la via a nuove lottizzazioni residenziali, devastando ulteriormente il territorio e l’ambiente. Questo è quanto un’esperienza pluridecennale insegna.

Dato che c’è appena stata la Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre), e Università e Comune hanno organizzato manifestazioni a sostegno della mobilità sostenibile, abbiamo scritto a entrambi: visti i tempi di realizzazione del nuovo Dipartimento, chiediamo al più presto, entro l’autunno, un confronto pubblico trasparente e una discussione istituzionale che coinvolga anche la Conferenza Università Territorio.

Su quali basi si pensa di costruire una nuova strada? Quali sono i dati disponibili sul traffico attuale nella zona interessata dal progetto del nuovo Dipartimento? Quali le proiezioni sul traffico atteso? Esistono effettivamente rilevazioni e proiezioni? Si tiene conto di possibili cambiamenti nel servizio di mobilità pubblica, come ad esempio del progetto di tramvia? Se e in quale modo si tiene conto degli impatti sulla salute e sull’ambiente? Quali politiche e misure per la mobilità sostenibile potrebbero essere messe in atto?

Infine, data l’importanza strategica delle aree verdi, che sarebbe urgente e necessario mantenere e ampliare, chiediamo di discutere anche la realizzazione del parco previsto, occasione per riqualificare il quartiere e valorizzarne le bellezze naturali.

Comitato Difesa Alberi Pisa, Italia Nostra Pisa, Legambiente Pisa, Lipu Pisa, Sinistra Per, Una città in comune

