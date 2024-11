Oggi abbiamo volantinato una lettera aperta ai dipendenti e alle dipendenti del Comune di Pisa contro le politiche di esternalizzazioni dei servizi da parte della Giunta Conti e dei tagli agli appalti.

LA STORIA CONTINUA: INTERROMPIAMOLA

Lettera aperta alle e ai dipendenti del Comune di Pisa contro le politiche

di esternalizzazione dei servizi della Giunta Conti

E la storia continua:

L’Amministrazione ha deciso l’esternalizzazione dei servizi della “cultura” e del “turismo” trasferendo tali funzioni a Pisamo modificandone l’oggetto sociale. Sarebbe quantomeno auspicabile un chiarimento in merito al nesso tra gestione delle attività della “mobilità” e della “cultura”.

Un affidamento in Project Financing per la gestione dei servizi cimiteriali nel Comune di Pisa. Progetto che consegna agli investimenti privati occasioni di profitto in un “servizio” di estrema delicatezza e significato umano.

L’ulteriore taglio dei salari dell’appalto del servizio pulizie degli edifici comunali.

Sono atti che consentono di comprendere la linea politica perseguita dall’Amministrazione, giustificata a livello territoriale, come d’uso, per i tagli operati dal Governo, salvo poi sostenere attivamente queste politiche a livello nazionale.

E’ una storia iniziata negli anni ’90, che ha snaturato la funzione dell’istituzione Comune e che ha dimostrato il suo totale fallimento come dimostrano le esternalizzazioni avvenute (mobilità, servizi educativi, tributi, farmacie..) i cui effetti sono stati la riduzione dei servizi e l’aumento dei costi, ovviamente per i cittadini. Analogo discorso vale per la Sanità e per la Scuola, completamente snaturate rispetto al dettato costituzionale.

Altro elemento da non sottovalutare è che l’Amministrazione opera indipendentemente da un confronto con i sindacati.

Nei processi di esternalizzazione è il personale ad essere coinvolto direttamente: nel caso specifico, quale futuro spetta ai dipendenti della cultura, agli addetti al front office dei servizi cimiteriali, e, aggiungiamo, quale futuro spetta a tutti i dipendenti? Se, come si prevede nell’attuale manovra di bilancio saranno tagliate risorse agli Enti Locali con conseguenti ulteriori esternalizzazioni o cessioni di rami d’azienda, il futuro del personale è ancor più messo a rischio.

Se la politica dei servizi è quella che vediamo in atto da decenni, è urgente e doveroso che ciascuno di noi si ponga una domanda: il destino di istituzioni strategiche per la comunità è quello di essere ridotte a un ruolo residuale? Diciamoci la verità, amara: la possibilità di salvarsi individualmente nella tempesta -che è il segreto pensiero di tanti- è un progetto destinato a fallire. Non si sottovalutino anche le conseguenze esistenziali, per noi, per i nostri figli e nipoti: il lavoro non è soltanto attività necessaria per disporre di un reddito, è anche luogo di definizione di sé attraverso il rapporto che abbiamo con gli altri in vista di uno scopo sociale. La frammentazione del lavoro, la precarizzazione, l’essere utilizzati in forma occasionale, al di là della questione “reddito” – comunque fondamentale – prosciuga l’idea di futuro, genera insicurezza e avvelena la vita.

Per tutte queste ragioni è importante maturare uno “sguardo diverso” sullo stato delle cose, a tutti i livelli. Il futuro dipende dal contributo fattivo e operativo di ciascuno di noi.

Da parte nostra ci opporremo dentro e fuori il Consiglio Comunale contro queste esternalizzazioni e il depotenziamento progressivo di interi settori del Comune e al contempo contro le politiche del Governo Meloni di tagli agli enti locali.

Il progetto di “Una città in comune” è quello anche di offrire un’opportunità organizzativa e di impegno e di confronto con i/le dipendenti per contrastare queste politiche non più tollerabili.

Una città in comune

