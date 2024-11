Lettera urgente alla Seconda Commissione sulla fuoriuscita del Comune di Pisa dalla SDS

Alla Presidente della Seconda Commissione Consiliare Permanente

Alla Vicepresidente della Seconda Commissione Consiliare Permanente

Ai membri della Seconda Commissione Consiliare Permanente

E p.c.

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco di Pisa

Ai membri della giunta comunale di Pisa

Ai capigruppo del Comune di Pisa

Alla Presidente della SDS

Alla Direttrice della SDS

Ai sindaci membri del consorzio SDS

All’assessora regionale Spinelli

Oggetto: DUP 2025-2027 e fuoriuscita del Comune di Pisa dalla SDS

Tenuto conto che lo scorso 16 settembre il nostro gruppo consiliare depositava la richiesta di discussione in Seconda Commissione Consiliare Permanente del seguente argomento: “Progetto fuoriuscita del Comune di Pisa dalla Sds: audizione del Sindaco, della Assessora Bonanno e dei dirigenti competenti”.

Visto che, nonostante le numerose lettere ed interventi in commissione per sollecitare la calendarizzazione di questa cruciale discussione per il futuro dei servizi del Comune di Pisa e dell’area pisana, l’argomento ad oggi non è mai stato discusso.

Evidenziato anche che a fronte di una richiesta da parte della Presidente della Commissione di calendarizzare l’argomento a gennaio, c’è stata la nostra assoluta indisponibilità vista l’urgenza delle questioni viste.

Considerato che all’interno del DUP2025-2027 nella missione 12 programma 7 al punto 2 si legge “ridefinizione del modello di gestione nella direzione di una gestione monocomunale dei servizi e delle attività sociali attualmente erogate da SDS (…) definizione delle tempistiche e delle modalità operative legate all’uscita dal Consorzio SDS, nei tempi fissati dallo statuto, concordando con l’azienda sanitaria e la Regione le modalità di integrazione e coordinamento dell’offerta dei servizi socio-sanitari integrati, in un’ottica di coordinamento territoriale”.

Denunciamo il comportamento della Giunta che in questi 2 mesi ha evitato volutamente di presentarsi in Commissione per affrontare l’argomento in attesa di inserirlo all’interno della delibera del DUP 2025-2027

Nello stigmatizzare duramente questa condotta che delegittima la stessa commissione e le sue funzioni, chiediamo che nel percorso di analisi del DUP 2025-2027 che la commissione dovrà fare nei prossimi giorni, riguardo a questo punto si svolgano queste 4 audizioni in 4 sedute diverse:

Sindaco, Assessora Bonanno e dirigenti comunali competenti (Leone, Sassetti, Sardo);

Presidente e Direttrice della Sds;

Responsabile della Fondazione Zancan estensore dello studio realizzato su incarico del Comune di Pisa;

L’Assessore al Diritto alla salute e sanità Simone Bezzini, il Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione social, Federico Gelli, l’Assessora alle Politiche Sociali Serena Spinelli, La Direttrice Generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest.Maria Letizia Casani

Francesco Auletta – consigliere comunale Diritti in comune Pisa: Una città in comune – Partito della Rifondazione Comunista

Giulia Contini – uditrice in Seconda Commissione Consiliare Permanente Diritti in comune Pisa: Una città in comune – Partito della Rifondazione Comunista

