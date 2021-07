Licenziamenti Avr: ritorsione inaccettabile. Subito il reintegro e il ritiro dell’appalto

AVR ritiri subito i licenziamenti dei due operai dell’appalto delle manutenzioni stradali e Pisamo e Comune procedano finalmente a ritirare l’appalto.

Quanto sta accadendo nella nostra città sotto gli occhi di tutti è gravissimo. Da dicembre i lavoratori di questo appalto lottano per vedere riconosciuti i loro diritti minimi e per questo oggi subiscono una ritorsione pesantissima da parte di Avr che già in precedenza si è distinta per una condotta antisindacale nei confronti dei proprio dipendenti.

Da mesi e mesi sollecitiamo l’amministratore unico di Pisamo, Bottone, e il sindaco Conti a non girarsi dall’altra parte a fronte di questi comportamenti e ad intervenire ma nulla hanno fatto e gli esiti, purtroppo prevedibili, sono oggi quelli di una società che, in una fase di crisi economica e sociale pesantissima, ha l’arroganza e la prepotenza di procedere a 2 licenziamenti che non sono altro che una ritorsione e un avvertimento a tutte e tutti coloro che si battono contro i soprusi di questa azienda come già avvenuto nel settore dell’igiene ambientale.

Siamo di fronte ad una decisione inaudita e chiediamo che Comune e Pisamo intervengano subito: i licenziamenti devono essere immediatamente ritirati. Non è pensabile che una stazione appaltante continui a tollerare ed essere compiacente con questa condotta da parte di Avr, il cui appalto va ritirato.

Da parte nostra porteremo al questione urgentemente in commissione e in consiglio comunale sostenendo la mobilitazione del sindacato e dei lavoratori per il reintegro immediato dei 2 licenziati.

Ciccio Auletta- Diritti in comune: Una città in comune- Rifondazione Comunista- Pisa Possibile

Olivia Picchi – Partito Democratico

Gabriele Amore- Movimento 5 stelle

