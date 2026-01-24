Linea 23, fermate non accessibili: per la Difensora civica regionale una scelta discriminatoria. Richiesti chiarimenti alla amministrazione comunale

Pochi giorni fa è arrivata la risposta della Difensora civica regionale, l’avvocata Lucia Annibali, alla nostra segnalazione sull’istituzione a luglio 2025, di una nuova linea di trasporto pubblico – la linea 23- con espressa previsione da parte del Comune di Pisa della mancata possibilità di utilizzo della stessa da parte delle persone con disabilità motoria per alcuni fermate.

Scrive la Difensora che siamo davanti ad “un pregiudizio per le persone con disabilità motoria e viola i principi fondamentali posti dalla Costituzione, primo fra tutti il principio di uguaglianza sostanziale, in quanto rappresenta un ostacolo sociale che, di fatto, limita la libertà e l’uguaglianza a discapito dei cittadini con disabilità motoria.”

Lo avevamo già detto anche noi all’Assessore Dringoli e all’Assessora Gambini, anche in commissione e anche nel confronto con l’ Avvocatura civica. Nonostante siano trascorsi oltre 6 mesi ad oggi, però, il Comune non ha fatto niente se non rivendicare una scelta gravemente discriminatoria. Ricordiamo che è responsabilità del Comune la realizzazione delle fermate con le relative pensiline e la loro accessibilità. Cosa intende fare ora la Giunta Conti dopo l’intervento della Difensora civica regionale?

Questa linea copre una tratta turistica andando sostanzialmente dalla stazione al Duomo, così da far fare alla città di Pisa un’ottima impressione anche a chi da altre parti del mondo viene a visitare la nostra città accogliente e accessibile “ma fino a un certo punto”.

Evidentemente “fino a un certo punto” è espressione cara alla destra di governo, del paese come della nostra città, quando si tratta di garanzia di diritti fondamentali e di rispetto del principio di uguaglianza.

Chiediamo un intervento immediato che sospenda la linea finché non sarà accessibile ad ogni persona, senza distinzioni, come impone la Costituzione e come è giusto che sia.

Poco importa se autolinee toscane dovrà rinunciare ai guadagni su quella tratta per alcuni mesi: non è sostenibile prolungare questa discriminazione oltre.

Perché di questo si tratta, di una scelta aziendalistica, che il comune con naturalezza appoggia come più volte ha confermato l’assessore Dringoli che, interrogato dal nostro question time a settembre, rispose ” prima vediamo quanto viene utilizzata e poi se è utilizzata faremo gli adeguamenti necessari”.

Lo Stato però, e anche il Comune ne fa parte, non è un’azienda (per ora, almeno) e le direttive che deve seguire non sono quelle della massimizzazione del guadagno ma quelle della garanzia e tutela dei diritti, specie delle persone più fragili che, oltretutto, del trasporto pubblico hanno bisogno e che non possono nemmeno dimostrare che quella linea la avrebbero usata visto che non ci possono accedere.

Insomma la scelta di agire in base all’utile, come molto chiaramente emerge dalle parole dell’assessore, sconta un difetto logico ancor prima che giuridico e l’unico risultato che produce è l’esclusione massima di chi è persona con disabilità motoria.

Diritti in Comune: Una città in comune-Rifondazione Comunista

