Liquidazione della Società della Salute: la destra censura il Consiglio comunale, impedendo la discussione. Il Comune di Pisa non intende partecipare all’ assemblea del primo agosto

Censura totale.

E’ questo l’esito della conferenza dei capigruppo che si è appena conclusa e nel corso della quale la maggioranza ha bocciato la nostra richiesta di discussione e di assunzione di atti da parte del Consiglio comunale sulla proposta di messa in liquidazione della Società della Salute. E’ inaudito che di fronte all’ ipotesi di liquidazione del consorzio di cui il Comune di Pisa è socio di maggioranza si impedisca al consiglio comunale di esprimersi. Non solo è politicamente vergognoso ma anche dal punto di vista amministrativo privo di fondamento visto che tutti i consigli comunali soci della SdS tra oggi e giovedì stanno approvando delle delibere. Al riguardo avevamo chiesto lo scorso 24 luglio un parere scritto al Segretario generale e ai dirigenti che non è ad ora arrivato, l’unica risposta verbale che ci hanno dato è che non essendo intenzione della Giunta partecipare alla seduta non era necessario istruire la delibera.

Per noi questa risposta non solo non ha fondamento ma politicamente è ancora più grave in quanto prefigura l’assenza del Comune di Pisa nella seduta dell’assemblea dei soci SDS del primo agosto di fronte a questo passaggio cruciale.

Insomma, il comportamento della Giunta Conti è uno dei fattori crucialo che porterà alla liquidazione della SDS e neppure si degna di essere presente el giorno in cui ci sarà l’assemblea dei soci all’esito dello scioglimento, motivo per cui, secondo l’amministrazione, si può anche lasciar fuori il consiglio comunale da questa vicenda.

Ancora una volta siamo di fronte alla mancanza assoluta di trasparenza e di rispetto di passaggi democratici obbligati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...