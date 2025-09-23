Lo sciopero generale e generalizzato di ieri è solo un inizio. Il Comune interrompa subito i rapporti con le aziende israeliane

Un corteo immenso di più di 15 mila persone, in occasione dello sciopero generale e generalizzato indetto da Usb e a cui ha aderito anche il sindacalismo di base, ha attraversato tutta la città fino ad invadere e bloccare la superstrada. L’obiettivo di bloccare le città e le infrastrutture di trasporto è riuscito grazie ad una partecipazione e una determinazione straordinaria per raggiungere un obiettivo: fermare il genocidio del popolo palestinese da parte di Israele, denunciare le complicità del Governo Meloni chiedendo di interrompere ogni rapporto militare e commerciale, sostenere e difendere la Global Sumud Flotilla che naviga verso Gaza.

L’umanità è scesa in piazza contro la barbarie terrorista di Israele. Il Governo Meloni se ne faccia una ragione: nessuna repressione può fermare questa mobilitazione che ogni giorno che passa diventa sempre più grande.

Anche nella nostra città la giunta Conti asserragliata nel palazzo comunale continua a sostenere la linea di complicità a sostegno di Israele, mantenendo direttamente e indirettamente rapporti con aziende israeliane. Questo vale per le farmacie comunali di cui Teva è fornitrice, ma anche per multinazionale a guida israeliana Cynet da cui il Comune di Pisa acquista il suo servizio di antivirus.

Il boicottaggio su larga scala è uno strumento estremamente concreto e fondamentale di pressione, e se riguarda l’uso di soldi pubblici è un segnale ancora più forte. Altri Comuni si sono già mossi in questa direzione, ad ulteriore conferma che se c’è volontà politica si può fare.

Abbiamo svelato queste complicità del Comune di Pisa, e continuiamo ad accrescere la pressione dentro e fuori il comune per interrompere questi rapporti.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

