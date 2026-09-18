Locazioni turistiche: è boom a Pisa, sfondata quota 2.000. E la destra impedisce qualsiasi discussione sulla regolamentazione del fenomeno

I dati ufficiali forniti ieri dall’assessore Paolo Pesciatini in Consiglio comunale in risposta al nostro question time certificano una crescita inarrestabile: il totale delle unità abitative destinate a funzioni turistiche in città ha raggiunto quota 2.000 (tra cui 295 affittacamere, 93 B&B, 118 case vacanza, 5 residenze d’epoca, 166 locazioni imprenditoriali e ben 1.323 locazioni non imprenditoriali). Numeri che confermano un incremento assoluto di 173 unità rispetto all’ultima rilevazione e che arrivano mentre la Giunta Conti continua a bloccare da ben 21 mesi la discussione sul regolamento in commissione, sminuendo un problema che ha effetti drammatici sul diritto all’abitare in città.

La destra ignora così volutamente la necessità di regolamentare questo fenomeno, che è al centro del dibattito non solo italiano, ma anche europeo. Con l’Affordable Housing Act l’Unione Europea ha confermato, infatti, due cose che ormai sappiamo da tempo. La prima, che il problema abitativo esiste ed è grave e incidente, come afferma la stessa Commissione Europea che ammette che il “40% degli europei considera gli alloggi a prezzi accessibili un problema immediato e urgente nel luogo in cui vive, salendo al 51% nelle città”. L’altra, che Bruxelles sceglie di non scardinare quel sistema di potere per cui le grandi piattaforme digitali, i multi-gestori e i fondi di investimento immobiliari dettano le regole del mercato, nella sostanziale compiacenza e immobilità delle amministrazioni locali e dei governi nazionali. Insomma, ancora una volta assistiamo a grandi principi affermati nelle premesse degli atti, come già abbiamo visto con il piano casa europeo e, specularmente, con quello italiano, che però non sono accompagnati da imposizioni che spostino davvero l’ago della bilancia. L’Europa ammette che le case a disposizione del bisogno abitativo sono poche e comunque costano troppo, ma non impone agli Stati di intervenire per ridurre la libertà di estrarre profitto dagli immobili. Noi, al contrario, siamo convinti che la casa debba essere funzionale a garantire il diritto fondamentale ad un alloggio adeguato e non possa essere trattata come una pura merce o, peggio, come un asset finanziario.

I Comuni, insomma, si troveranno a poter procedere con delle limitazioni nella proliferazione delle locazioni turistiche se dimostrano – non si chiarisce come – di essere un territorio in “stress abitativo”. Eppure a Pisa i dati per dimostrare lo “stress abitativo” ci sono già, e sono impietosi, come emerso anche dalla risposta al question time di ieri. L’ultimo report di Idealista pubblicato lo scorso agosto certifica, inoltre, che in città i canoni hanno toccato il massimo storico di 13,30 euro al metro quadro: per un normale trilocale da 75 mq servono ormai 1.000 euro al mese di solo affitto. La direzione è ben più blanda di quella tracciata dalla legge regionale toscana, per esempio, e ignora completamente il ruolo giocato in tutta Europa dalla speculazione finanziaria e dai fondi di investimento che passo dopo passo divorano le nostre città comprando i beni pubblici in svendita. Tutto questo mentre manca un piano efficace di intervento e investimento sull’edilizia residenziale pubblica, strada indispensabile da percorrere per incidere sulla povertà abitativa. Quello che però anche l’Europa è costretta ad ammettere è che il fenomeno della turistificazione e della depredazione delle città non può più essere nascosto sotto il tappeto.

A Pisa la radiografia di questa depredazione è tracciata chiaramente dai dati freschi d’aula: con 2.000 alloggi turistici complessivi (di cui 1.489 locazioni tra imprenditoriali e non), il mercato è ormai saturo. Esiste una quota significativa di alloggi in mano alla grande rendita commerciale che muove volumi d’affari milionari, generando un fiume di denaro sottratto alle tasche dei residenti e zero ricadute sociali sul territorio. Paradossalmente, il profitto pulito intascato da questi privati è dello stesso ordine di grandezza della spesa pubblica che il Comune di Pisa è costretto a sborsare: ben 3,3 milioni di euro di soldi pubblici buttati in “albergazione” negli ultimi due anni per dare un tetto temporaneo alle famiglie e alle coppie sfrattate ed escluse dal mercato residenziale. Una partita di giro drammatica, dove la collettività paga i danni sociali creati dalla speculazione di pochi. Ma l’Europa ci chiede di misurare lo “stress abitativo”. Noi lo denunciamo da tempo, ma nel nostro Comune ancora oggi non abbiamo alcuna risposta. Basti pensare che da gennaio 2025 stiamo aspettando che l’Assessore Pesciatini trovi due ore di tempo per venire a spiegare nella commissione competente se Pisa intende procedere con un regolamento degli affitti brevi e secondo quali direttive: questo ritardo non può più essere giustificato come un problema di impegni, ma è chiaramente una scelta politica di chi prende tempo per non scontentare le lobby della grande rendita, voltando le spalle ai cittadini in difficoltà.

Un’altra direzione cruciale, seppur parziale, dell’atto europeo riguarda la spinta a sanzionare chi congela il patrimonio immobiliare lasciando le case vuote, fuori dal mercato che viene quindi alterato artificialmente affinché i prezzi lievitino. Già a luglio 2026, come Diritti in Comune, avevamo presentato una proposta concreta attraverso un Ordine del Giorno che chiedeva un piano straordinario di controlli sulle false dichiarazioni di inagibilità degli alloggi sfitti, per recuperare l’evasione IMU dei grandi patrimoni e destinarla interamente all’emergenza abitativa. La maggioranza ha preferito bocciare quell’atto, preferendo regalare agevolazioni ingiustificate a chi tiene le case vuote piuttosto che dare alloggi a chi ne ha bisogno.

Di proposte noi ne abbiamo fatte diverse in questi anni: si tenga conto dei numeri dell’emergenza abitativa, dei redditi dei proprietari, delle zone interessate e si pongano dei limiti volti a riportare le case sul mercato abitativo, aumentando l’offerta a disposizione e contribuendo a intervenire su un mercato con prezzi ormai insostenibili. La prospettiva europea ulteriormente richiama il Comune a un’attivazione e, per quanto la norma sovranazionale sia del tutto insufficiente per ristabilire un minimo di giustizia sociale e abitativa, mette al centro un elemento certo: spettano ai Comuni compiti importanti. Noi quindi insistiamo per avviare questa discussione; chi sembra averne paura è in tutta evidenza la Destra che governa Pisa.

Diritti in Comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista Pisa

Mi piace: Mi piace Caricamento...