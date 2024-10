Lunedì in Consiglio comunale il Regolamento emergenza abitativa: centinaia di alloggi pubblici vuoti e migliaia di case sfitte. La requisizione è possibile e necessaria

Oltre 200 persone, di cui 86 minori, in albergazione. Una media di permanenza a persona di 250 giorni in albergo con famiglie che vi risiedono anche da 5 anni, a fronte di un Regolamento che prevede che l’albergazione sia uno strumento straordinario della durata ordinaria di 3 mesi.

Tre milioni di euro spesi dal Comune di Pisa tra il 2023 e il 2024 per l’albergazione a fronte di 182 alloggi pubblici vuoti mentre si stimano oltre 4000 case sfitte sul mercato privato e il fallimento della Agenzia Casa sotto la gestione Bonanno-Conti che negli ultimi 2 anni ha assegnato appena 3 alloggi di cui 2 reperiti nel patrimonio Erp e 1 da soggetto privato.

Sono questi i numeri da cui obbligatoriamente partir nel Consiglio comunale di lunedì 28 ottobre quando si discuterà della delibera relativa al Regolamento per la gestione dell’emergenza abitativa.

Ed è al contempo importante aver ben presente che vivere in albergazione significa essere costantemente pronti a muoversi da una sistemazione all’altra e non poter contare su spazi sufficienti come raccontano le tante storie di famiglie costrette in due stanze. Nel 2022 abbiamo inviato una segnalazione al Garante nazionale per i diritti dell’infanzia su questa grave situazione che coinvolge decine e decine di minori nella nostra città a causa di uno sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole, o per qualsiasi altra ragione che ha condotto lefamiglie a ritrovarsi senza casa. Riteniamo che questa condizione sia una violazione sistematica di tutte le norme a tutela dei diritti dell’infanzia, a partire dalla Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo che impone di mettere al centro le/i minori ed il loro superiore interesse in tutte le scelte politiche delle istituzioni. Una mamma ci ha raccontato di quanto sia difficile spiegare ai suoi figli che non possono invitare amici a casa a fare i compiti o a giocare, perché lo vietano le norme delle strutture ricettizie. Provatelo a spiegare a un bambino di sette anni, come si fa?

In questo contesto, che non è più emergenza ma strutturale negazione di un diritto fondamentale, dal 2022 ad oggi nulla è nei fatti cambiato.

Come denunciamo da tempo l’amministrazione comunale non garantisce, infatti, quello che è il diritto, previsto dalla legislazione vigente, dei cittadini e delle cittadine in emergenza abitativa, ovvero il passaggio da casa a casa, ricorrendo sistematicamente all’albergazione.

La motivazione? Il Comune non mette a disposizione le decine e decine di case pubbliche vuote e al contempo per le famiglie in difficoltà riuscire a reperire un alloggio sul mercato privato è impossibile a fronte di prezzi sempre più inaccessibili.

Che fare allora? Serve uno studio serio, una modifica ben ragionata delle regole attuali.

E la destra cosa ha fatto? Ha fornito la bozza di Regolamento su cui dover discutere in commissione con sole 48 ore di anticipo e ha inizialmente negato, per poi concederla solo dopo una forte insistenza delle opposizioni, l’audizione dei sindacati e delle organizzazioni di categoria degli inquilini. Non solo, nella bozza del Regolamento proposto dalla maggioranza non è prevista l’attivazione di strumenti che, invece, davvero aiuterebbero ad uscire dallo stato di emergenza restituendo alle case il loro compito: fornire una abitazione a chi ne ha bisogno.

Per questo uno degli emendamenti che abbiamo presentato al Regolamento in discussione è quello di inserire la requisizione in uso nel pieno rispetto ed applicazione di quella “funzione sociale” che l’art. 42 della Costituzione attribuisce alla proprietà privata. E vogliamo al riguardo evidenziare un fatto di grandissima rilevanza politica: il parere tecnico a questa nostra proposta è positivo, ovvero si conferma che si tratta di un atto dal punto di vista amministrativo pienamente legittimo. Quindi è solo una questione di volontà politica procedere con le requisizioni in uso delle case sfitte. A fronte di migliaia di alloggi sfitti e centinaia di famiglie senza casa si tratta di una proposta concreta e praticabile che sosteniamo da anni e che trova oggi anche un riconoscimento formale importante.

Da anni ripetiamo anche, e rilanceremo lunedì in consiglio comunale, la necessità di due ordini di interventi urgenti.

Il primo riguarda l’edilizia pubblica: gli investimenti devono essere diretti a un piano straordinario ed urgente per il recupero di tutti gli alloggi vuoti, realizzando subito però un sistema di alloggi ponte per garantire a chi è sfrattato il passaggio da casa a casa.

Dall’altro lato si rende necessario un intervento nel mercato privato a partire dal calmierare gli affitti sempre più insostenibili. Per questo deve essere riformata e potenziata l’Agenzia casa: il Comune si deve porre come garante per i nuclei in grado di sostenere un affitto privato ma privi della solidità economica necessaria per poter soddisfare le garanzie richieste dai proprietari privati.

Presenteremo anche altri emendamenti con i quali facciamo nostra la richiesta dei sindacati di poter essere presenti nella commissione tecnica sull’emergenza abitativa, richiesta alla quale in tutti questi anni la Giunta Conti si è opposta per puro ostruzionismo politico. Ma non solo. In Commissione abbiamo già ottenuto un primo risultato con l’approvazione di un emendamento con il quale abbiamo esteso il riconoscimento dello stato di emergenza anche a chi è costretto a lasciare la sua abitazione a causa di un procedimento giudiziario diverso dallo sfratto.

La casa è un diritto fondamentale oggi negato ad un numero altissimo di persone nel nostro territorio con costi per le finanze pubbliche altissimo: e con le nostre proposte, a partire dalla requisizione, vogliamo ristabilire la tutela del diritto all’abitare in città.

