Macrostruttura: cambio di dirigenti per Ambiente e Patrimonio. Scelte su cui la Giunta deve fare chiarezza

Cosa succede in Comune? La Giunta Conti in maniera ripetuta procede a continue riorganizzazioni della macrostruttura comunale, con pesanti effetti negativi sui servizi e lo stesso personale.

L’ultimo caso da segnalare, in base alla delibera approvata nei giorni scorsi, è il trasferimento delle funzioni dell’Ambiente sotto il Dirigente che si occupa dei Servizi Finanziari e delle funzioni del Patrimonio alla Dirigente che prima aveva proprio l’Ambiente: tali competenze esigono una formazione specifica e non si capisce su quali basi siano state riassegnate. Negli anni precedenti, infatti, era stato bandito dal Comune di Pisa un concorso per Dirigente in cui la prima assegnazione era proprio per la direzione ambiente, vista la carenza cronica nel comune di Pisa di un dirigente in questo settore strategico.

Quale sia la ratio per cui siano state tolte le funzioni dell’Ambiente alla Dirigente (vincitrice del concorso) risulta incomprensibile.

Ma non solo. La stessa dirigente ha seguito in questo ultimo anno mezzo la preparazione della sperimentazione, già in atto in alcuni quartieri, dell’introduzione della tariffazione puntuale sui rifiuti, con sopralluoghi anche in altre città d’Italia che avevano da tempo adottato queste misure. Nel pieno avvio di tale sperimentazione qual è il senso di affidare ad un nuovo dirigente che non si è mai occupato di ambiente funzioni così complesse in una fase così delicata?

La Giunta dovrebbe spiegare anche la ratio di scorporare il patrimonio dai servizi finanziari, affidando quest’ultimo ad una dirigente che si occupa di tutt’altro. A quali logiche corrispondono questi cambiamenti che hanno pesanti ripercussioni? Chiederemo al sindaco e alla giunta risposte.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

