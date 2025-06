Manifestazione nazionale del 21 giugno. Pisa si unisce alla mobilitazione Stop Ream Europe

Anche a Pisa decine di organizzazioni politiche, associative, sindacali hanno sottoscritto l’appello nazionale e parteciperanno alla manifestazione “Stop Rearm Europe – No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo – Per Gaza” che si terrà a Roma il 21 giugno con concentramento a Porta San Paolo.

Una mobilitazione necessaria, a pochi giorni dal vertice NATO dell’Aja del 24-26 giugno, in cui il segretario generale Rutte formalizzerà la richiesta di un aumento di spesa per la difesa dal 2% al 5% del PIL. Per l’Italia, secondo l’osservatorio Milex, raggiungere l’obiettivo del 5% in dieci anni significa passare dai 45 miliardi di oggi a 145 miliardi nel 2035. Un aumento di 100 miliardi in difesa e sicurezza che si traducono in produzione di sistemi d’arma, nuove infrastrutture militari, in una parola: guerra.

Una mobilitazione necessaria dopo la proposta “Ream Europe”, oggi Readiness 2030, un piano europeo di investimento di 800 miliardi in spese militari, sforando qualunque vincolo di bilancio.

Il moltiplicarsi degli scenari di guerra in tutto il mondo, il genocidio in atto in Palestina e l’allargamento del conflitto in medio oriente con l’attacco di Israele all’Iran, impongono a tutti i movimenti per la pace l’apertura di una grande stagione di mobilitazioni e lotte. Mobilitazioni su scala europea che siano larghe, plurali, nella migliore tradizione del movimento per la pace del nostro paese.

Da Pisa, città satura di infrastrutture militari e che rischia di ospitare l’ennesima nuova base, rispondiamo all’appello unendo all’interno del coordinamento territoriale realtà e persone diverse. Il nostro obiettivo è quello di bloccare la deriva militarista e bellicista del Governo Meloni e dei governi Europei e Nato, costruendo alleanze, riportando all’interno della società la giusta attenzione per questi temi, perchè sappiamo che nonostante la propaganda di questi anni la gran parte dei cittadini e delle cittadine è contraria al riarmo e alla guerra. Perchè sappiamo che servirebbero 100 miliardi di maggiori risorse, ma distribuite tra spese sociali, sanitarie, abitative, per il sostegno al reddito, al lavoro, per una vera transizione ecologica.

In sole 48 ore abbiamo riempito un pullman e stiamo già lavorando per un secondo. Vogliamo portare il nostro contributo per la buona riuscita della manifestazione che vedrà centinaia di migliaia di persone a Roma, e continueremo a lavorare dal giorno dopo per ampliare e moltiplicare i momenti di informazione e conflitto.

STOP REARM EUROPE PISA

