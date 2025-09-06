Manifestazione per la Palestina: Ziello forcaiolo, mentre il suo Governo è complice del genocidio del popolo palestinese

Ziello conferma ancora una volta il suo atteggiamento forcaiolo. Dopo aver difeso e sostenuto le forze di polizia che manganellarono selvaggiamente gli studenti e le studentesse scesi in piazza per il cessate il fuoco a Gaza, dopo aver difeso i cori fascisti sotto la torre di Pisa di alcuni tifosi romanisti, ora inneggia alla galera, invocando l’applicazione delle nuove norme liberticide e anticostituzionali del dl sicurezza, contro le centinaia centinaia di manifestanti che ieri hanno invaso pacificamente la stazione di Pisa per ribadire l’indignazione e la rabbia contro il genocidio del popolo palestinese.

Non stupiscono le sparate scerrifesche del parlamentare della Lega che servono ancora una volta a provare a coprire le responsabilità e le complicità del Governo Meloni con Israele e con il genocidio. Ziello risponda lui perchè il suo governo è alleato con criminali di guerra e sostenitori del genocidio. Dove sono le pretese di legalità della Lega quando si tratta di applicare le sanzioni della corte penale internazionale e le disposizioni della corte internazionale di giustizia?

La città di Pisa sta mostrando da mesi solidarietà al popolo palestinese e dissenso verso questo governo complice, la grande mobilitazione di questi giorni in sostegno alla Global Sumud Flotilla testimonia che gli slogan d’odio di Ziello niente hanno a che fare con ciò che la gente in tutta Italia chiede a gran voce.

Noi su quei binari c’eravamo, e siamo pronti a rifarlo!

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

