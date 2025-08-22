Marginalità sociale: arriva il bando di ferragosto per la coprogrammazione. Necessario rivedere i tempi

Abbiamo preso atto della scelta dell’Amministrazione Comunale di rivolgersi finalmente a terzo settore, servizi ed enti pubblici per l’attivazione di un “Tavolo di co-programmazione”, finalizzato alla “lettura e alla definizione, condivisa e partecipata, delle esigenze e dei bisogni della popolazione in stato di alta marginalità”.

Lo chiediamo da tempo e per anni abbiamo denunciato l’assenza di politiche strutturali e globali, a contrasto delle disuguaglianze, definite sulla base dell’osservazione dei fenomeni sociali della comunità.

Abbiamo sempre detto che era necessario un luogo pubblico, aperto e multiforme che si impegnasse davanti alla città a studiare le dimensioni multiple dell’esclusione e a condividere le strategie per interventi strutturali. E’ urgente attivare un osservatorio permanente delle disuguaglianze che elabori il profilo della comunità ed è necessario istituire un tavolo incardinato nei processi di programmazione a cui partecipino istituzioni, servizi, sindacati, università, cittadinanza attiva.

Il punto di partenza non può che essere una chiamata pubblica alla coprogrammazione. E allora com’è possibile di fronte ad un passaggio così importante ridurre tutto ad “bando ferragostano” che esce praticamente a ferragosto e scade il 2 settembre? Si vuole costruire veramente la partecipazione o si vuole fare una mera operazione di facciata?

Questo è un punto cruciale e non è pensabile partire in questo modo.

Facciamo appello al terzo settore e a tutte le istituzioni e i servizi che hanno a cuore il benessere sociale della comunità e l’equità perché facciano anche loro sentire la propria voce: una chiamata così necessaria per la costruzione collettiva e condivisa dell’intervento pubblico contro le disuguaglianze non si può svolgere in un periodo di ferie e per così pochi giorni.

Chiediamo alla amministrazione comunale di ampliare e modificare il periodo del bando e venire al contempo a riferire nella commissione competente sul percorso che si intende sviluppare.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

