Marina di Pisa, quella fermata dell’autobus è una vergogna

Condividiamo la denuncia e al contempo la proposta lanciata in questi giorni da Claudia Gazineo, attivista in tante battaglie sul litorale e candidata per Toscana a Sinistra nelle recenti elezioni regionali, in merito alla situazione in cui si trova chi deve prendere l’autobus in Piazza Sardegna a Marina di Pisa.

Infatti qui la fermata dell’autobus, utilizzata soprattutto dai ragazzi e dalle ragazze in uscita da scuola e dalle persone, soprattutto anziane, per recarsi al distretto sanitario è costituita solo da un palo e si è completamente esposti alle intemperie, senza una pensilina, e senza un marciapiede dove poter aspettare.

Si tratta di una situazione indecorosa e pericolosa, su cui chiediamo al Comune e a CTT Nord di intervenire per quanto di propria competenza per la realizzazione del marciapiede e della pensilina.

Non è pensabile, anche in questo caso, che a dover pagare i disagi della situazione di incertezza in cui versa la gestione del trasporto pubblico locale siano ancora una volta gli utenti, costretti ad aspettare l’autobus senza alcun riparo dalla pioggia e dalle raffiche di vento.

Si valuti anche la possibilità di spostare la fermata in una posizione più idonea e riparata, ma servono interventi e risposte urgenti.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione comunista – Pisa Possibile

