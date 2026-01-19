Massa, 24 gennaio: La libertà non si processa! Diritti in Comune aderisce alla manifestazione contro la repressione

Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista) aderisce con convinzione alla manifestazione di sabato 24 gennaio a Massa (ore 10:00, Piazza IV Novembre) contro la sempre più pericolosa deriva repressiva e autoritaria del Governo Meloni.

Saremo in piazza per denunciare un attacco coordinato che colpisce ogni spazio di libertà nel nostro Paese. Esprimiamo pieno sostegno a chi oggi riceve avvisi di garanzia per aver alzato la voce contro il genocidio in Palestina. Trasformare il dissenso sociale in un reato è l’arma per tentare di fermare le mobilitazioni: ma non ci riusciranno.

Esprimiamo massima solidarietà e complicità con i 37 manifestanti di Massa: Noi eravamo, siamo e saremo con loro così come le centinaia di migliaia di persone che sono scese in piazza per dire che sono i nostri governi che violano la giustizia, appoggiando il genocidio del popolo palestinese da parte di Israele.

Saremo in piazza sabato ricordando anche he Massa è stato teatro di un altro atto gravemente intimidatorio e repressivo del Governo Meloni, che tramite il Ministro Valditara ha minacciato di ispezione l’Istituto Comprensivo Massa 6 con l’accusa di “indottrinamento per avere fatto incontrare la Relatrice ONU Francesca Albanese con alcune classi. Minaccia che si è tradotta in realtà al Montale di Pontedera, minando non solo la libertà di manifestare, ma anche la libertà di insegnamento, che sono entrambe garantite dalla nostra Costituzione.

Saremo in piazza anche al fianco dei Vigili del Fuoco, lavoratori colpiti da sanzioni disciplinari per essersi inginocchiati davanti la bandiera palestinese con un minuto di silenzio fronte alle atrocità compiute da Israele a Gaza. A screditare l’uniforme è il Viminale di Piantedosi che reprime la solidarietà, non chi onora i valori di pace e solidarietà della nostra Costituzione.

La lotta riguarda tutte e tutti. Dalle interrogazioni parlamentari intimidatorie ai decreti sicurezza, il Governo cerca di creare un clima di paura per nascondere le proprie responsabilità e la complicità nello sterminio del popolo palestinese.

Non ci lasceremo intimidire. Difendere il corpo docente, la comunità studentesca, le rappresentanze sindacali, chi partecipa alle manifestazioni oggi sotto attacco del Governo significa difendere la democrazia stessa. Invitiamo tutte e tutti a una partecipazione massiccia.

Contro la censura e la repressione, contro il genocidio: la solidarietà non si arresta!

Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista)

