Massa: solidarietà ai manifestanti colpiti da provvedimenti repressivi per le mobilitazioni per il popolo palestinese

Vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà alle persone che manifestando contro il genocidio del popolo palestinese hanno partecipato alle proteste relative ai blocchi delle infrastrutture del paese e che oggi scandalosamente ricevono un avviso di garanzia dal tribunale di massa.

Noi eravamo, siamo e saremo con loro così come le centinaia di migliaia di persone che sono scese in piazza per dire che sono i nostri governi che violano la giustizia.

Non c’è altra strada della protesta a fronte della legge del più forte che schiaccia e reprime i diritti delle persone al punto da stringere le mani al capo di uno stato che sta sterminando un popolo.

Diritti in comune (una città in comune – rifondazione comunista)

