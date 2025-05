Massima vicinanza all’operaio della Saint Gobain colpito da malore in fabbrica

Apprendiamo con grande preoccupazione la notizia di un operaio della Saint Gobain portato in codice rosso all’ospedale di Pisa a seguito di un malore.

Gli ultimi dati sul numero di incidenti sul posto di lavoro in Toscana sono allarmanti. Quasi cinquantamila nel 2024.

Il luogo di lavoro deve essere una garanzia di sicurezza per chiunque, in particolare persone fragili o chi come in questo caso ha superato i 60 anni.

Auguriamo innanzitutto una pronta guarigione all’operaio di Saint Gobain e rilanciamo ogni iniziativa che vada incontro al rafforzamento della sicurezza sul lavoro e di tutte le garanzie per i lavoratori e lavoratrici

