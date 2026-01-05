Mattonaia: finalmente un primo risultato! Affidato uno studio per il recupero. Si garantiscano usi pubblici e non speculazioni

Sulla Mattonaia dopo anni di lotte otteniamo un primo risultato dopo anche le nostre recenti denunce e le iniziative prese in occasione della discussione del bilancio preventivo con la proposta di togliere il bene dal piano delle alienazioni e avviare un percorso per la definizione di un progetto di riutilizzo.

Infatti il Comune di Pisa ha affidato alla società Sinloc di Padova per un importo di 7.500 euro la ” redazione di uno studio di Fattibilità Tecnico economica propedeutico all’eventuale completamento e riqualificazione funzionale della Mattonaia, anche attraverso la ricerca di investitori privati, al fine di utilizzare il patrimonio edilizio esistente”.

Si tratta di un primo passaggio utile che da tempo chiedevamo per avere dopo anni uno studio aggiornato sui costi e gli interventi necessari per un suo riutilizzo.

Entro metà marzo questo progetto dovrà essere consegnato al Comune e chiediamo che venga subito portato nella Commissione competente e che si avvi un confronto con il quartiere per illustrarle e discuterne i contenuti.

Per noi è indispensabile che il progetto di riqualificazione della Mattonaia abbia come obiettivo una sua restituzione pubblica per la cittadinanza con funzioni pubbliche a partire da quella abitativa.

Diritti in comune: una città in comune e rifondazione comunista pisa

