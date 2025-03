Mattonaia: sopralluogo della Commissione. Riutilizzarla subito! È il momento di riutilizzarlo e togliere questo bene comune dall’abbandono e da fallimentari progetti di svendita

Si è svolto questa mattina il sopralluogo della Prima Commissione Consiliare Permanente alla Mattonaia: un luogo unico e splendido della nostra città lasciato da decenni in abbandono colpevolmente dalle amministrazioni di centrosinistra e ora di centrodestra. Tanta è la bellezza di quella piazza e di quegli spazi quanto lo spreco di un luogo letteralmente sommerso dal guamo dei piccioni (anche questo incuria del Comune, proprietario del bene).

Già nel 2016, sempre su nostra iniziativa, le commissioni consiliari si recarono alla Mattonaia per valutare la nostra proposta di delibera consiliare per togliere il bene dal piano delle alienazioni ed elaborare un progetto di riutilizzo pubblico: una proposta che fu clamorosamente bocciata lasciando ancora nell’abbandono questo immobile.

Ricordiamo che la costruzione del complesso immobiliare, sito tra i vicoli interni di Borgo Stretto e precisamente in Via degli Orafi, ebbe

inizio nel 1985 con fondi destinati all’edilizia residenziale pubblica.

La mancanza di un vero e proprio progetto esecutivo, che venne delineato solo a lavori iniziati, e i costi superiori a quelli preventivati, rallentarono il processo di realizzazione. Così a partire dal 2003 il Comune, nonostante i fondi impiegati nel corso di quasi vent’anni, decise di mettere in vendita lo spazio.

Di anni adesso ne sono passati altri 20 e le amministrazioni che si sono succedute non hanno destinato alcun investimento e cura verso la Mattonaia. Amministrazioni che hanno comunque speso periodicamente decine di migliaia di euro per la bonifica dagli escrementi di piccioni e la messa in sicurezza. E anche l’ultimo tentativo della Giunta Conti di venderlo ad Invimit, con un valore di stima costantemente più bassoanno dopo anno, è recentemente fallito.

Oggi, anche in occasione del nuovo sopralluogo, torniamo alla carica alla luce delle evidenti strategie fallimentari degli ultimi vent’anni di svendere un bene comune. I vari appelli che si sono succeduti nel corso degli anni da parte della società civile, dei commercianti e soprattutto degli abitanti del quartiere per l’avvio di un percorso partecipato di recupero e riutilizzo sono rimasti sempre inascoltati.

Noi pensiamo che occorra ripartire da questo patrimonio di idee e che uncomplesso immobiliare così prezioso debba necessariamente essere toltodal degrado e dall’abbandono per restituire a Pisa case pubbliche e spazi di socialità, incontro ed economia sostenibile. La Mattonaia infatti, oltre ai diversi appartamenti, offre anche spazi commerciali e una bellissima piazza con sullo sfondo il retro della chiesa di San Michele in Borgo. Una piazza che ad oggi è preclusa alla cittadinanza.

La nostra proposta è chiara: togliere questo prezioso complesso dal piano di alienazione per restituire alla città gli appartamenti, i fondi commerciali e la piazza, costruendo insieme progetto pubblico per un piano serio di investimento per il recupero della Mattonaia.

È un’operazione complessa, ma è la strada giusta da perseguire. Il recupero delle risorse può avvenire intercettando finanziamenti pubblici oltre che attraverso un piano di giustizia fiscale e di lotta all’evasione, ma anche grazie a progetti di auto-recupero.

Ci immaginiamo una città diversa, in cui la Mattonaia possa anche diventare uno spazio dedicato all’economia sociale, solidale e circolare con spazi attrezzati per il co-working, per la riparazione, il riciclo e lo scambio di piccoli oggetti e quanto altro la comunità saprà suggerire.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

