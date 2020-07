Melania ci ha lasciato: un video per ricordarla.

Melania ci ha lasciato.

Grande è il dolore per un vuoto enorme che resta in tutte e tutti. Una perdita inaspettata, improvvisa e, anche per questo, più dolorosa.

Melania si era avvicinata alla nostra lista negli ultimi anni, accettando di candidarsi alle elezioni comunali del 2018 con Una città in comune, condividendo pienamente lo spirito della nostra esperienza e diventandone in brevissimo tempo una colonna portante.

La sua carica umana, la sua costante attenzione per gli altri, una capacità di ascolto fuori dal comune e il suo spirito critico sono state per tutti e tutte noi un fattore di arricchimento e di crescita.

Voleva cambiare il mondo e non accettava le sue ingiustizie convinta che la dimensione collettiva fosse l’unica per trasformare il reale.

Le sue competenze e la sua passione erano insostituibili. La sua conoscenza e competenza sulle questioni sociali hanno permesso una grande crescita di tutte e tutti noi. Sempre aperta al dialogo, sorridente e generosa.

Perdiamo una compagna, una amica, una sorella con cui abbiamo camminato insieme in questi anni e che porteremo sempre con noi.

A Riccardo e alla sua famiglia va il nostro abbraccio e il nostro affetto.

Ti abbracciamo cara Melania, nostra compagna e amica.

Una città in comune

————————–

Vogliamo ricordarla con questo video

