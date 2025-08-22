Milioni per la guerra, appalto bloccato: la solita vergogna del Ministero della Difesa

Mentre continua indisturbato il genocidio a Gaza e in Palestina e aumentano a dismisura gli investimenti europei e della Nato per l’economia di guerra, il Governo Meloni insiste a spendere milioni di euro per infrastrutture militari.

Negli scorsi mesi abbiamo reso pubblico l’appalto milionario per la realizzazione di un nuovo hangar da 40 milioni di euro all’interno dell’aeroporto militare di Pisa. Ma a seguito del recente provvedimento 01596/2025 il TAR della Toscana ha bloccato l’appalto. L’ordinanza del tribunale sospende, infatti, l’aggiudicazione perché una delle imprese facente parte il consorzio vincitore dell’appalto (per la precisione la VITALE ONE COSTRUZIONI SRL) manca del requisito del rating di legalità, mettendo in dubbio la legittimità dell’intera procedura. In altre parole il Ministero della Difesa ha affidato i lavori per l’Hangar da 40 milioni di euro a imprese già note per inadempienze e controversie, pur in assenza dei requisiti minimi di legalità che dovrebbero essere inderogabili.

Questa vicenda non è un errore tecnico: ma rientra dentro un meccanismo di deregolamentazione che rappresenta una scelta politica precisa. L’apparato militare viene trattato sempre più come una zona franca e in questo gli appalti si assegnano anche a chi non ha più i requisiti per partecipare. Tutto, pur di accelerare cantieri che non servono alle comunità ma solo a rafforzare la macchina bellica e il business che ci ruota attorno.

La verità è che mentre ci dicono che non ci sono fondi per welfare, sanità o trasporto pubblico, per le infrastrutture di guerra i soldi spuntano sempre. Il Governo continua così ad operare nella mancanza di trasparenza, avendo come obiettivo la trasformazione del nostro territorio in una piattaforma militare permanente.

Siamo di fronte a un modello pericoloso: deregolamentazione selvaggia, militarizzazione e spreco di denaro pubblico. Se non si ferma questa spirale, casi come quello di Pisa diventeranno la norma, aggravati dalla recente norma che esclude le opere di difesa nazionale dalla Valutazione di Impatto Ambientale, aprendo così la strada a sistemi sempre più opachi e privi di controllo.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

qui il ricorso contro l’aggiudicazione gara aviorimessa aeroporto militare di Pisa

Mi piace: Mi piace Caricamento...