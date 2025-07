MILITARY CAMP PISA

Arriva sulle pagine de La Stampa la lotta che dal 2022 portiamo avanti con il Movimento No Base contro il progetto bipartisan, centrodestra -centrosinistra, della nuova base militare da oltre mezzo miliardo di euro e la militarizzazione del nostro territorio:

da Camp Darby all’aeroporto militare, dal Porto di Livorno al Canale dei Navicelli passando per le infrastrutture stradali e ferroviarie.

La lotta prosegue ogni giorno contro questo progetto di fare della Toscana un hub logistico al servizio della guerra globale.

Pisa, Meloni spinge per una base militare in un parco protetto. Gli attivisti: “Sarà devastazione”

La denuncia del Movimento No Base dopo la presentazione di alcuni emendamenti di maggioranza al Dl infrastrutture mentre aumentano i lavori per trasformare Parco di San Rossore di Pisa in un hub strategico per portare rapidamente armi e soldati sugli scenari di guerra

di Flavia Amabile

dal quotidiano LA STAMPA del 14 Luglio 2025 alle 01:00

Nella foto l’ingresso alla base militare Camp Darby

PISA. Sarà più facile e rapido creare strutture militari: non ci sarà più bisogno della Valutazione di impatto ambientale se ci si trova di fronte a opere strategiche per la difesa nazionale: un’accelerazione che permetterebbe di andare avanti senza preoccuparsi delle conseguenze ambientali derivanti dai lavori.

Nella foto l’ingresso a quella che sarà la nuova base italiana

La denuncia arriva dal Movimento No Base di Pisa che da tre anni combatte contro il progetto di realizzare una nuova base militare all’interno del Parco di San Rossore e a Pontedera. La scorsa settimana gli attivisti del Movimento hanno scoperto che nel Dl infrastrutture che deve essere convertito in legge sono stati inseriti alcuni emendamenti che renderebbero più semplice la realizzazione del progetto.

«In queste ore il Governo Meloni si appresta a realizzare un nuovo colpo di mano per limitare le azioni di controllo sulla militarizzazione dei territori. È in corso alla Camera la votazione sulla fiducia per la conversione in legge del decreto Infrastrutture che al suo interno nasconde modi per accelerare e semplificare le procedure per nuove infrastrutture di guerra in Italia dando via libera alla devastazione ambientale, senza più controllo o valutazione d’impatto». È la denuncia del Movimento che raggruppa una galassia di sigle ambientaliste e di sinistra e realtà sindacali di base. «Governo e maggioranza – aggiunge il Movimento – hanno aspettato gli ultimi giorni per presentare alcuni emendamenti che agevolano la realizzazione delle infrastrutture militari, e finanziano le opere con centinaia di milioni di euro che si aggiungono ai miliardi che il nostro Paese già investe sulla spesa militare. In particolare inserendo emendamenti che possono escludere alcune opere dalla via nel caso in cui siano opere di difesa nazionale e nel caso in cui la via possa compromettere la realizzazione delle stesse. Un altro emendamento, invece, assicura che per la realizzazione di infrastrutture destinate all’Arma dei carabinieri, l’Agenzia del demanio è autorizzata a mettere a disposizione le risorse previste pari a 100 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti».

Secondo gli attivisti del Movimento si tratta di misure che sembrano scritte con un obiettivo preciso, evitare “i controlli di impatto ambientale sul progetto previsto proprio all’interno di un Parco Naturale di San Rossore e nell’area agricola di Pontedera, e autorizzano l’Agenzia del demanio a finanziare l’avvio dei lavori alla base del Cisam, a San Piero a Grado”.

Se vuoi la pace prepara la guerra è la filosofia a cui aveva detto di ispirarsi Giorgia Meloni. E la guerra la si sta preparando davvero in diverse aree del territorio italiano e gli emendamenti al Dl Infrastrutture rendono più semplici i progetto gli obiettivi del governo, Uno in particolare, a Pisa che si sta lentamente trasformando in un polo bellico strategico capace di portare armi e uomini in modo sempre più rapido in tutto il mondo. Una Camp Pisa che si è impadronita di una riserva naturale come il Parco di San Rossore, una zona Unesco dove non si potrebbe costruire nemmeno una veranda ma ora si sta programmando invece di realizzare una base destinata alla formazione delle forze speciali dei Carabinieri, Gis e 1 Reggimento Tuscania, dirottando fondi che dovrebbero essere destinati a scuole, sviluppo, coesione sociale.

La storia della nuova base militare ha inizio nel 2021 quando il governo era guidato da Giuseppe Conte. Un progetto considerato strategico e necessario al di là di schieramenti e colori politici. Va avanti. Infatti, anche sotto il governo Draghi ma è con il governo Meloni che assume le dimensioni di un polo militare di enorme peso strategico con il raddoppio dell’area coinvolta, quasi il triplo dell’investimento iniziale e la scelta di un’area con molte complicazioni. Innanzitutto la decisione di realizzarla in una zona conosciuta come ex-Cisam, ovvero il centro per le Applicazioni Militari dell’Energia Nucleare, una struttura inaugurata negli anni Cinquanta e poi chiusa lasciando però in eredità 894,04 i metri cubi di rifiuti radioattivi che andranno trasferiti, un problema di non poco conto.

C’è poi la decisione di realizzarla all’interno di un Parco naturale con la conseguenza di dover abbattere almeno 2500 alberi come si legge nel Verbale del Tavolo interistituzionale firmato da Ministero, Arma, Provincia, Regione, Parco e Comune di Pisa nel settembre 2023. In realtà saranno molti di più, sostiene Pietro De Marinis, attivista del movimento No Base che da anni si oppone al progetto. «E non vale la promessa di ripiantarli perché gli alberi del Parco fanno parte di un ecosistema. Sostituirli con specie diverse vuol dire devastare il territorio».

Perché intestardirsi a creare una base in un luogo così complicato? Perché a 3 chilometri c’è Camp Darby, il più grande arsenale americano all’estero, una base americana di circa 2mila ettari con 133 edifici a disposizione degli USA, di cui 125 bunker, dove si trovano missili e munizioni di diverso tipo su cui vige il segreto assoluto ma non si esclude che si trovino anche bombe nucleari. Proprio Camp Darby fa parte del processo di rafforzamento delle strutture militari di Pisa. Nel 2022 sono stati completati i lavori di costruzione di un ponte girevole da 42 milioni di dollari sul Canale dei Navicelli. «I 42 milioni di dollari sono stati pagati dagli Stati Uniti ma attraverso il ponte Camp Darby si collega al canale di navicelli che è un canale pubblico di trasporto la cui manutenzione è affidata alla Regione e al Comune di Pisa, e che i militari Usa usano per portare armi e soldati rapidamente al porto di Livorno», spiega Ciccio Auletta, consigliere comunale a Pisa di Diritti in Comune (lista formata da Una città in comune e Rifondazione Comunista) che da venti anni combatte la battaglia contro la militarizzazione della città.

A metà giugno, poi, sono stati realizzati altri lavori, stavolta lungo la linea ferroviaria tra Pisa e Livorno con i pendolari costretti a subire dieci giorni di circolazione interrotta al mattino. Secondo Rfi, la società che gestisce la Rete delle Ferrovie era un sacrificio necessario per “una gestione più flessibile, con impatti positivi sulla regolarità della circolazione”. Il gruppo Ferrovieri contro la guerra e il Coordinamento Antimilitarista Livornese, invece, hanno scoperto altro: «L’ultimazione di questi lavori comporterà un incremento sostanziale del traffico di armi, esplosivi e munizioni tra la stazione ferroviaria di Tombolo, il Canale dei Navicelli e Camp Darby, il più grande arsenale americano fuori dal suolo statunitense».

Insomma un progetto molto ampio – conclude il consigliere Auletta “per trasformare Pisa in uno dei più grandi hub strategico-militari a livello nazionale dal punto di vista dell’operatività. Ci troviamo a 2 chilometri dalla base militare Camp Darby, a 3 chilometri dall’aeroporto militare di Pisa e a poche decine di chilometri dal porto di Livorno. Quindi un sistema che serve alla mobilitazione nel più breve tempo possibile di armi e mezzi per gli scenari di guerra”.

