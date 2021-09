Minimarket: grave che Conti e Pesciatini non ricevano il comitato dei lavoratori

No ai licenziamenti alla Saint-Gobain

Anche in questo caso non siamo davanti a una crisi aziendale ma ad una operazione, oggi resa possibile grazie allo sblocco dei licenziamenti approvato dal governo, di tagli delle spese che, come sempre, viene effettuata sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici e delle loro famiglie. Tutto questo è inaccettabile, tanto più nella grave crisi economica e sociale che stiamo vivendo a causa della pandemia, in cui a pagare le conseguenze delle spietate strategie delle multinazionali ad ogni livello sono gli operai e le operaie. Mobilitiamoci a sostegno dei lavoratori. Uniamo le lotte. #insorgiamo