Mio caro padrone oggi hai firmato

Dopo una settimana, anzi 8 giorni di sciopero, e contiamoli tutti perché significano giorni senza stipendio, al freddo, davanti ad un luogo di lavoro, i lavoratori Afs/Brt di Madonna dell’Acqua e iloro sindacato Multi hanno ottenuto delle risposte.

Una trattativa estenuante in un clima di tensione non indifferente, che abbiamo seguito passo passo cercando di dare il massimo supporto possibile. Una battaglia che scoperchia nel nostro territorio la drammatica situazione di lavoratori e lavoratrici della logistica. A Pisa, come a Genova, come a Prato le regole non funzionano se chi ha troppo potere economico può prendersi la briga di non rispettarle.

Oggi è un buon giorno per questo presidio di dignità e giustizia e per le persone che lo hanno animato. Però non basta. E non deve bastare.

Mi porto dietro alcune immagini che vorrei restituire perché parlano da sole. Da una parte il centro del potere riunito tra amministratori delegati e legali, che, in cerchio, si consultano, costretti a valutare un piano di dialogo. Dall’altra i lavoratori riuniti, che, in cerchio, preparano il documento da sottoporre all’azienda. La più bella delle immagini di oggi, però,sono i camion che escono con i lavoratori a bordo che applaudono i loro colleghi in sciopero, che alla fine ce l’hanno fatta ad ottenere nero su bianco delle condizioni migliori.

Non sono riusciti a mettere le persone le une contro le altre. Si sono dovuti scontrare con la forza di un pensiero collettivo che cresce: il lavoro è tale solo se protetto e dignitoso. E su questo non ci sono compromessi possibili.

Giulia Contini (Una città in comune)

