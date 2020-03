Servono misure urgenti per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici dell’igiene ambientale.

Il seguente appello è stato inviato all’Assessora regionale all’ambiente e al Presidente Enrico Rossi dai consiglieri regionali del Gruppo Sì Toscana a Sinistra, Tommaso Fattori e Paolo Sarti, e dai consiglieri comunali firmatari, tra cui Francesco Auletta di Diritti in Comune.

All’Assessore regionale all’Ambiente

Federica Fratoni

Al Presidente della Giunta Regionale

Enrico Rossi

Ai Sindaci

p.c. Ai prefetti

Nella giornata di giovedì 19 marzo ha avuto luogo una protesta dei lavoratori dell’igiene ambientale di Geofor (Pisa), i quali si sono rifiutati di uscire con i mezzi e svolgere il servizio denunciando il forte e aumentato rischio di contagio a causa della mancanza delle condizioni minime di sicurezza assolutamente necessarie in questa fase di emergenza sanitaria. Ma questa condizione di insufficiente sicurezza per i lavoratori e le lavoratrici dell’igiene ambientale è purtroppo assai più generale e le agitazioni potrebbero dunque allargarsi presto all’intera regione.

Questa protesta assume dunque un rilievo decisamente regionale dato che la situazione denunciata non è affatto isolata e riguarda piuttosto l’intero sistema dell’igiene ambientale regionale, accomunando tutti gli ATO e i diversi gestori dell’igiene ambientale della nostra regione.

In particolare preoccupa la carenza o, in alcuni casi, la totale mancanza dei Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine conformi in numero e tipologia adeguate, guanti mono uso ecc.). Così come preoccupa l’insufficiente igienizzazione dei mezzi dopo ogni ciclo di lavoro. Considerazioni analoghe possono essere fatte per il lavaggio delle divise.

Alla luce di tutto ciò riteniamo che sia urgente assicurare condizioni di piena sicurezza sul luogo di lavoro e prevedere una riorganizzazione del sistema di raccolta rifiuti che riduca il più possibile le presenze dei lavoratori, attivando, se necessario, il ricorso agli ammortizzatori sociali.

Si tratta di richieste a tutela dei lavoratori, delle loro famiglie e di tutta la cittadinanza espressamente formulate dal gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti quali indicazioni per la gestione dei rifiuti urbani in questa fase in cui è forte il rischio di trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2 (Rapporto ISS Covid-19, n.3/2020- versione 14 marzo 2020).

Riteniamo che la Regione debba intervenire urgentemente per definire tutte le azioni necessarie a colmare queste carenze a tutela della salute sui luoghi di lavoro e per garantire, in piena sicurezza, lo svolgimento di un servizio così delicato e cruciale, in un momento in cui ogni rifiuto deve essere trattato come potenzialmente infetto.

Chiediamo all’Assessore regionale di convocare urgentemente i soggetti interessati, attivandosi affinché i gestori adottino tutti i necessari interventi in materia di sicurezza e riduzione del rischio di contagio, con una rimodulazione delle modalità e dei tempi di raccolta dei rifiuti che garantisca la sicurezza dei lavoratori e il servizio ai cittadini, in considerazione della fase emergenziale che stiamo attraversando.

Certi di un sollecito riscontro.

Tommaso Fattori, Consigliere regionale Sì Toscana a Sinistra

Paolo Sarti, Consigliere regionale Sì Toscana a Sinistra

Francesco Auletta, Consigliere comunale Diritti in comune, Pisa: Una città in comune-Rifondazione Comunista-Pisa Possibile

Dimitri Palagi – Sinistra Progetto Comune- Firenze

Antonella Bundu – Sinistra Progetto Comune – Firenze

Enrico Carpini, Consigliere comunale Ora-Barberino e Consigliere Area metropolitana di Firenze

Paola Nardi, Consigliere comunale Ora-Barberino

Stefano Berni, Consigliere comunale Ora-Barberino

Tatiana Bertini, Consigliere comunale Liberamente a Sinistra-Scarperia e San Piero

Caterina Corti, Consigliere comunale Liberamente a Sinistra-Scarperia e San Piero

Tamara Tognetti, Consigliere comunale Noi ci siamo – Casole d’Elsa

Emiliano Salsetta, Consigliere comunale Officina Vicchio 19 Bene Comune

Lorenzo Banchi, Consigliere comunale Officina Vicchio 19 Bene Comune

Armando Fancelli, Consigliere comunale Missione Domani-Borgo a Mezzano

Lorenzo Ballerini, Consigliere comunale Campi a Sinistra – Campi Bisenzio